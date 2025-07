Cele două echipe și-au dat întâlnire în prima manșă din turul 2 preliminar UEFA Champions League. Partida a avut loc pe ”National Arena Toshe Proeski” din Skopje.



Basarab Panduru lansează o ipoteză după eșecul lui FCSB cu Shkendija: ”Nu legi două pase, de ce? Hai să ne gândim”



Basarab Panduru, fost internațional român, a urmărit meciul lui FCSB cu Shkendija și a sugerat că roș-albaștrii au căzut fizic după prima oră de joc.



Atunci, s-au produs și două schimbări la FCSB. Darius Olaru și Adrian Șut au ieșit de pe teren, iar în locul lor au intrat Marius Ștefănescu și Ovidiu Perianu.



”Nu ştiu dacă e o problemă fizică, trebuie să te gândeşti, de ce după minutul 60 nu mai merge nimic? Nu legi două pase, adversarul e mai proaspăt decât tine. De ce se ajunge în situaţia asta? Poate nu sunt pregătiţi să joace mai mult de 45-60 de minute.



Trei meciuri la rând să se întâmple acelaşi lucruri? Am spus, valoarea lotului este de 5.500.000, am căutat cu cine am putea s-o comparăm din campionatul nostru, cu Unirea Slobozia, care are 5.7 milioane, ca să-ţi dai seama cu cine trebuie să joci”, a spus Basarab Panduru la Prima Sport.



Unicul gol al meciului a fost înscris de Ibrahim Alhassan în minutul 65, cu o lovitură superbă de cap, la care Ștefan Târnovanu a rămas fără replică.