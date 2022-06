„Mă așteptam la mai mult de la suporteri!” Daniel Oprița și-a exprimat dezamăgirea după sezonul recent încheiat 

CSA Steaua a promovat sezonul trecut în Liga 2, având ca obiectiv accederea în play-off și promovarea în Liga 1. Echipa lui Daniel Oprița a prins unul dintre locurile de play-off, sperând că ar putea accede în prima ligă, însă problemele juridice de la echipă au făcut ca „militarii” să nu primească dreptul de a promova.

În ciuda faptului că echipa a evoluat pe arena din Ghencea, prezența suporterilor la meciurile echipei nu a fost una ridicată, iar asta nu a fost pe placul antrenorului echipei. CSA Steaua nu a fost susținută într-un număr atât de mare de suporteri, iar Daniel Oprița a remarcat acest lucru.

Daniel Oprița, dezamăgit de prezența redusă din tribune: „Mă așteptam la mai mult de la suporteri!”



Antrenorul a vorbit despre acest aspect, punctând că a fost dezamăgit să observe numărul redus de suporteri din tribune, atât la meciurile de pe teren properiu, cât și la cele din deplasare. Oprița i-a lăudat însă pe fanii din Peluza Sud, care au sprijint echipa la fiecare meci.

„Da, mă așteptam la mai mult de la suporteri. Am spus-o de mai multe ori. A fost așa o dezamăgire. Chiar ne făceam planuri. Ca galerie am fost sus. Am avut și la Dej, și la Cluj. Nu mai spun Slobozia. E un cartier mare, ar fi putut să vină mai mulți, zic eu. Probabil că nivelul nu îi atrage.

Când Steaua s-a bătut doar la campionat, la cupe europene…Îmi doresc să rămân, să avem performanțe. Atâta timp cât am rezultate. Până la urmă cei din peluză te țin. Dacă nu te mai dorește publicul… Ei sunt cei mai importanți”, a declarat Daniel Oprița conform playsport.

Surpriza lui Daniel Oprița pentru noul sezon: marea speranță a fotbalului din Moldova

MoldFootball anunță că internaționalul de tineret moldovean Doru Calestru (19 ani) se antrenează cu Steaua București și ar putea semna contractul cu echipa din Liga 2 antrenată de Daniel Oprița.

Fotbalistul care evoluează pe postul de fundaș dreapta aparține de clubul Dacia Buiucani, iar anul trecut a evoluat și la FC Sfîntul Gheorghe Suruceni.

”Fotbalul l-am început de mic copil, în ogradă, cu prietenii. Încă de atunci mă gândeam doar la Ronaldo, când juca la Manchester United (n.r. - înaintea transferului la Real Madrid). Visul meu este să joac în cupele europene”, spunea Calestru într-un interviu publicat pe site-ul echipei Dacia, pentru care evoluează ca titular încă de la vârsta de 17 ani.

Calestru a fost convocat în premieră la naționala Under 21 a Moldovei de selecționerul român Ștefan Stoica.