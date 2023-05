În ciuda unui nou sezon bun, CSA Steaua va rămâne în Liga 2, având în vedere că forma de organizare nu a fost schimbată nici în actuala stagiune, iar Legea Sportului nu a fost modificată.

"Oprița rămâne? Mergeți la TAS?". Răspunsuri de la CSA Steaua

Pe lângă probleme juridice, după eșecul cu Dinamo (0-3), la Steaua a izbucnit și un conflict între antrenorul Daniel Oprița și juristul Florin Talpan. Cei doi s-au acuzat reciproc, iar Talpan i-a cerut tehnicianului să demisioneze pentru că nu a terminat sezonul pe locul 1.

Iulian Miu, oficialul Stelei, a comentat conflictul dintre Daniel Oprița și Florin Talpan, spunând că ambii ar fi trebuit să evite ultimele declarații. În același timp, îi consideră pe ambii nevinovați.

Miu crede că Oprița, care mai are contract până în 2024, va continua la CSA Steaua și se așteaptă ca formația din Ghencea să nu mai meargă la TAS în ceea ce privește problema promovării.

"Nu face bine tot scandalul ăsta. Eu am vorbit cu oamenii din club. Eu nu credeam că se va ajunge aici. Nu cred că Oprița a procedat... poate nu trebuia să dea acest interviu după meci. Nu știu ce discuții au fost, e greu ca eu să-mi dau cu părerea. Se știa că nu e drept de promovare.

Nu știu ce a fost înainte de meciul ăsta. Eu n-am auzit ca oamenii din club să fie supărați că echipa e pe locul 2. Talpan e în club, dar nu știu ce discuții au avut. Am înțeles că s-au sunat. E greu ca eu să-mi dau cu părerea despre doi oameni care au avut niște discuții mai private. Ei știu ce au de făcut, sunt oameni maturi și nu cred că trebuie să iasă cu aceste declarații.

Sunt doi oameni care și-au făcut treaba și își pot face în continuare treaba foarte bine. Nu numai ei, ci și ceilalți din club. Suntem și noi pe academie, care credem că ne facem treaba destul de bine. Vinovații s-ar putea să fie în altă parte. De ce să fie ei vinovați? Talpan se duce la Judecătorie, își face treaba. Oprița își face treaba.

(n.r - Oprița va continua) Eu cred că da. De ce nu? Noi am venit împreună, în 2019. Atunci a fost foarte greu să faci o echipă în doar câteva săptămâni. S-a promovat an de an, iar anul trecut puteam să jucăm barajul. Anul ăsa, suntem promovați sportiv, dar din cauza manualului de licențiere... e greu să contești ceva ce e destul de clar. S-a mers la TAS că nu ți-a dat voie să joci barajul și a fost respins.

(n.r - Merge Steaua la TAS?) Nu știu ce au făcut, dar e greu să te duci la TAS dacă nu ai minim 50% șanse. Sunt și niște bani cheltuiți și dacă nu ai șansele de 50%, de ce să te duci? Eu zic că sunt doi oameni care și-au făcut treaba. Eu sper că au învățat din aceste declarații. Ar trebui să fie mai declarați. S-au certat doi oameni care au făcut niște lucruri bune", a spus Iulian Miu, la Orange Sport.