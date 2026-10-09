Pentru că este un club departamental, Steaua nu poate promova în primul eșalon, chiar dacă echipa lui Daniel Oprița a obținut din punct de vedere sportiv promovarea în Superliga. Singura soluție este preluarea clubului de către un investitor privat, însă MApN refuză acest scenariu.

Victor Pițurcă: ”Există o corporație interesată să preia Steaua!”

Victor Pițurcă a dezvăluit că o companie este interesată de preluarea clubului CSA Steaua, astfel încât ”Militarii” să obțină dreptul de promovare în Superliga României. Fostul selecționer al României spune că deocamdată se poartă negocieri între cele două părți, însă rămâne de văzut dacă cei din Ministerul Apărării vor fi de acord să renunțe la conducerea clubului.

Dacă cele două părți nu vor reuși să ajungă la un acord, Pițurcă este convins că nu va exista nicio șansă ca Steaua să ajungă în primul eșalon.

”Ăsta este oful meu, am spus că există o corporație care este interesată să preia Steaua, asta o spun în cunoștință de cauză. Să vedem, după discuțiile care vor urma, dacă se va și concretiza. Se negociază, nu știu ce vor cei de la minister, ce vor cei de la club. De fapt, cei de la club execută ordinele.

Dacă vor fi flexibili și vor înțelege că cei care vin trebuie să conducă fotbalul în Ghencea, atunci va fi în regulă. Dacă vor să vină oameni cu bani și să conducă ei, atunci nu se poate niciunde în lumea asta. Sunt total de acord că această echipă trebuie să rămână legată de MApN, sunt total de acord, sută la sută, așa e normal. Se vor găsi în contract soluții prin care să se regăsească acest lucru”, a spus Victor Pițurcă în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.