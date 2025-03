Tehnicianul, care revine astfel pe banca unei echipe din Liga 2, a subliniat importanța continuității și a unei strategii bine puse la punct pentru sezonul următor.



Antrenorul a mărturisit că a fost convins să semneze cu Concordia Chiajna după discuțiile avute cu președintele clubului, Cristian Tănase, dar și datorită condițiilor foarte bune pe care le-a găsit la echipă. "Sunt condiții foarte bune la Chiajna, acesta a fost și motivul pentru care am decis să vin. Din ce am vorbit cu domnul președinte… mi-a plăcut ideea aceasta (n.r. – de a semna cu Chiajna)", a spus Dică, pentru Metropola TV.



Pentru sezonul următor, Dică vizează o echipă capabilă să lupte pentru accederea în play-off-ul Ligii 2, cu un obiectiv principal de promovare în Superliga. Antrenorul a menționat că nu vor exista schimbări majore în lot, strategia sa fiind bazată pe omogenitate și continuitate.



"Sper să reușim să promovăm jucători la Liga 1 (n.r. – Despre tinerii din lot și de la centrele de juniori), să reușim să îi vindem, este un club care are condiții foarte bune, are mulți tineri la centrul de copii și juniori. Eu sunt genul de antrenor care promovează tineri.



Din discuția pe care am avut-o cu conducerea, (n.r. - planul pentru la vară) este să ținem cât mai mulți jucători, sunt jucători care au făcut lucruri pe unde au fost, iar mie îmi place o parte din ei. Pentru sezonul următor ne vom baza pe mulți din ei, iar din vară vom aduce până la cinci jucători, pentru a face o echipă competitivă", a explicat Dică.

Planuri mărețe pentru la vară



În această ediție de Liga 2, Concordia Chiajna n-a reușit să se califice în play-off la finalul sezonului regulat și va evolua în a doua parte a sezonului în play-out, având ca obiectiv salvarea de la retrogradare.



E important ca în play-out să arătăm bine, să jucăm bine, să avem rezultate bune, pentru a pregăti sezonul următor de Liga 2. Sper să facem rezultate!



Cunosc Liga 2 chiar dacă am fost și la Liga 1. Am tot urmărit Liga 2, îmi place să urmăresc fotbaliști, eu am fost și la meciuri de Liga 3. Cunosc nivelul Ligii 2, am fost din vară la Argeș", a mai spus Nicolae Dică.