Ilie Stan, foc si para dupa meciul nebun de la Mioveni! Atac direct la jucatori: "Ei cred ca sunt cine stie ce si nu-s in stare sa dea o pasa!"

Ilie Stan a fost foarte dezamagit in finalul partidei contra celor de la CS Mioveni.

Ilie Stan, antrenorul celor de la Gloria Buzau, a fost foarte dezamagit dupa finalul partidei de astazi. CS Mioveni - Gloria Buzau s-a terminat 0-0, insa buzoienii au ratat doua penalty-uri si au jucat cu un om in plus din minutul 6. Szilard Veres, jucatorul gazdelor a fost eliminat dupa o intrare mai dura. Stan a ramas dezamagit de prestatia mai multor fotbalisti de ai sai despre care spune ca nu mai sunt deloc concentrati, desi au trecut doar doua etape din Liga a 2-a.

"Mi-este foarte greu sa comentez, e important pana la urma ca nu am pierdut. Sa pierzi doua puncte intr-un fel cum am pierdut azi e incredibil. Nu se poate fara dorinta, fara determinare, in fiecare saptamna nu stiu cum sa fac sa fie programul mai bun, sa dau si prospetime, sa facem si antrenamente de organizare a meciului, dar e din ce in ce mai greu sa-i faci pe jucatori sa inteleaga ca jocul e altceva.

Asta e toata scuza, pandemia. Nu, pandemia, in loc sa se faca mai puternici, pandemia ne-a distrus, cel puţin mental. Jucatori fara responsabilitate, pase gresite, nu stiu daca am facut azi 5 pase consecutive o data sau de doua ori si atunci cand am facut am avut ocazii de gol. Daca nu am sangele la mine sa pot sa execut un penalty, e greu sa...mi-e greu si nu vreau sa vorbesc de un jucător anume. Ei...si daca ii certi si daca le faci observatie, e acelasi lucru. Le intra pe aici si iese pe partea cealalta. Ei cred ca sunt cine stie ce sunt si ei nu sunt in stare sa dea o pasa. Dar au pretentii extraordinare, ca daca ii chemi la negocieri, noi venim pe bani si uite, bine ca am fost inteligent si nu le-am dat cat au vrut ei asa, tot timpul", a declarat Ilie Stan pentru Telekom Sport.