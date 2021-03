Iosif, gata sa fie din nou DEMIS dupa ce a dus Rapidul in playoff: "Altele sunt nedreptatile vietii, moare lumea, e pandemie!" Ce a spus POETUL dupa nebunia din Liga 2

Mihai Iosif e gata sa fie demis a doua oara in acest sezon de la Rapid.

Nu s-ar supara daca sefii ar decide in favoarea unui alt antrenor, desi el a dus echipa in playoff. Iosif spune ca verbal i s-a promis ca va continua. Omul de pe banca Rapidului se bucura pentru victoria cu Metaloglobus alaturi de suporterii giulesteni si e convins de promovare la finalul campionatului.

"Simt bucurie, emotie, mai multe sentimente. Cand e bine, e petrecere, cand e rau, e inmormantare la Rapid. Am facut un pas, am intrat in playoff. In iarna cred ca am fost putin infatuati, am crezut ca suntem in playoff fara sa jucam. A fost o tensiune extraordinara azi. Vreau sa felicit echipa adversa si pe Gabi Manu, le doresc mult succes in continuare. Vrem promovarea. Echipa are putere foarte mare. Suntem multi de tot. Avem o inima extraordinar de mare, trebuie sa fim o familie.

Stiam ca vin suporterii, victoria asta e dedicata lor. Am facut mii de oameni fericiti. Asta e un privilegiu pe care nu-l au multi oameni, de a face lumea fericita. Mi s-a spus ca voi ramane. Daca nu.... Moare lumea, e pandemie, e Covid, altele sunt nedreptatile vietii. De vrea lumea, de n-o vrea, Rapidul va promova", a spus Iosif la Digisport.