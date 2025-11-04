Dinu Todoran a fost pentru o scurtă perioadă antrenorul de conjunctură al lui FCSB (mai 2021 – august 2021) și a plecat de pe banca tehnică a roș-albaștrilor pentru a-i face loc lui Edi Iordănescu.
Dinu Todoran a semnat cu CS Tunari
De atunci, Todoran a mai pregătit doar echipe din eșaloanele inferioare, FC Voluntari II, Petrolul II sau ACSM Codlea. Recent, tehnicianul de 47 de ani și-a găsit un nou angajament.
Dinu Todoran s-a înțeles cu CS Tunari, potrivit Liga2 Prosport, la o zi după ce primarul din localitate, Cristian Niculae anunțase că va retrage echipa din Liga 2. Primarul s-a răzgândit și a decis să îl numescă la echipă pe Todoran, care a renunțat la ACSM Codlea și a condus deja primul antrenament în Liga 2.
În acest moment, CS Tunari ocupă locul 21 în clasamentul din Liga 2, cu doar șapte puncte strânse în 12 etape.