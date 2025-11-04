Dinu Todoran a fost pentru o scurtă perioadă antrenorul de conjunctură al lui FCSB (mai 2021 – august 2021) și a plecat de pe banca tehnică a roș-albaștrilor pentru a-i face loc lui Edi Iordănescu.

Dinu Todoran a semnat cu CS Tunari

De atunci, Todoran a mai pregătit doar echipe din eșaloanele inferioare, FC Voluntari II, Petrolul II sau ACSM Codlea. Recent, tehnicianul de 47 de ani și-a găsit un nou angajament.

Dinu Todoran s-a înțeles cu CS Tunari, potrivit Liga2 Prosport, la o zi după ce primarul din localitate, Cristian Niculae anunțase că va retrage echipa din Liga 2. Primarul s-a răzgândit și a decis să îl numescă la echipă pe Todoran, care a renunțat la ACSM Codlea și a condus deja primul antrenament în Liga 2.

În acest moment, CS Tunari ocupă locul 21 în clasamentul din Liga 2, cu doar șapte puncte strânse în 12 etape.

Clasamentul din Liga 2

