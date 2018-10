Fanii au castigat RAZBOIUL cu antrenorul! Petrolul l-a dat afara pe Leo Grozavu

Petrolul a anuntat oficial despartirea de Leo Grozavu.

Contestat de suporteri la ultimele meciuri, Grozavu anuntase ca n-are de gand sa renunte. Sefii au luat insa decizia ceruta de fani.

"Petrolul a decis rezilierea contractului cu antrenorul principal Leo Grozavu, masura fiind luata in contextul rezultatelor sub asteptari obtinute de echipa noastra in prima parte a campionatului 2018-2019, precum si a ratarii unuia dintre cele doua obiective propuse, anume calificarea in fazele superioare ale Cupei Romaniei", scrie site-ul oficial al Petrolului.

De echipa se va ocupa in continuare Octavian Grigore, antrenorul care a promovat echipa in C si a condus-o in prima parte a sezonului trecut.

De asemenea, Petrolul a luat decizia de a-i reprimi la prima echipa pe Bolboasa, Antoche si Arnautu, fotbalisti pe care Grozavu nu mai conta.

In ultima etapa, Petrolul a facut 0-0 pe teren propriu cu Mioveni. Duminica, ploiestenii vin la Bucuresti pentru meciul cu Daco-Getica Bucuresti.