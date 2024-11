Ilfovenii au retrogradat la finele stagiunii precedente în eșalonul secund, unde se situează în clipa de față pe locul 7 cu 23 de puncte înregistrate după 14 etape desfășurate.



FC Voluntari s-a mișcat bine în ultimul timp. Ovidiu Burcă a fost adus pe banca tehnică, iar Gigi Nețoiu, președintele sporturilor din Voluntari, investește acum la echipă.

”Este Burcă omul de care are nevoie FC Voluntari?” Gigi Nețoiu a răspuns fără să stea pe gânduri



Într-un dialog cu reporterul Pro TV Paul Ciucă, Gigi Nețoiu a evidențiat faptul că sunt condiții excelente la Voluntari, dar chiar și așa va fi nevoie de răbdare în rândul suporterilor ca echipa să revină pe prima scenă fotbalistică din România.



”Eu sunt de un an de zile președintele sporturilor din Voluntari. Domnul primar m-a rugat să-i dau o mână de ajutor și nu am putut să-l refuz. Există condiții materiale și pentru asta îi mulțumesc primarului. Orice echipă și-ar dori să aibă așa condiții. Ne trebuie puțină răbdare. În două zile nu poate să facă nimeni minuni”, a spus afaceristul.



Întrebat despre numirea lui Burcă pe banca tehnică, Gigi Nețoiu susține că are mare încredere în forțele acestuia și că îl cunoaște de la începuturile lui ca fotbalist.



”(n.r. Burcă are experiența promovării în Liga 1. Era omul de care avea nevoie Voluntari?) Da. Ovidiu Burcă lucrează cu mine de când eram la Craiova. E un băiat cu un caracter deosebit. Mie îmi place oamenii cu caracter. Care respectă disciplina. Și am mare încredere în el”, a mai spus Nețoiu.



FC Voluntari a remizat sâmbătă dimineață cu Metalul Buzău, scor 1-1, în etapa #15 din Liga 2. Cele două echipe s-au înfruntat pe stadionul ”Anghel Iordănescu” din Ilfov.



”Miercuri a fost primul antrenament. Am încredere în echipa tehnică, în Florin Marin. Cred că Voluntari va merge în play-off. Am venit și eu. Cred că am suflat și eu experiența mea de 25 de ani în fotbal. Cu ce pot să-i ajut, o voi face. Mă implic 100% și sper să vedem o altă echipă și un altfel de joc”, a mai punctat Gigi Nețoiu.