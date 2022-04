În urma victoriei de luni, ardelenii au acumulat 51 de puncte în clasament și s-au apropiat la doar un punct de ocupanta locului doi, FC Hemannstadt.

Erik Lincar și-a certat fanii

Antrenorul „studenților”, Erik Lincar, a tunat la finalul paridei și i-a invitat pe suporteri la stadion pentru a fi alături de echipă pe finalul sezonului.

„În prima repriză, nici nu știu dacă a fost ocazie, ci o execuție de excepție a lui Voicu. Păcat de acel moment. Până atunci am controlat jocul. E bine că am avut reacție. Am așteptări mai mari de la jucătorii mei. Îmi doresc ca cei care intră să fie mai bine fizic si să ajute mai mult echipa.

Sunt mulțumit de rezultat, de puncte, suntem la un punct de Hermannstadt. Am încercat să iau presiunea de pe echipă. Le-am spus că meciul cu Dinamo e asigurat. Îmi doresc să jucăm mai bine și să promovăm direct.

Vor veni jocurile de acasă unde sper să vină mai mulți spectatori, nu doar la meciul cu Steaua, când au fost zece mii de oameni. Speram ca la etapele de acasă, toți suporterii să vină la stadion. Toată lumea își dorește să promovăm, dar și astăzi asistența a fost destul de redusă. Am așteptări mai mari.

Le mulțumesc celor care au venit la joc, deși a fost frig. Mai sunt doar trei etape, să vină alături de noi. Dacă vor să vină, să mă înjure, dar să vină pentru că își doresc echipă în Liga 1. E foarte sensibilă lumea pe aici. Toată lumea spune că suntem 50 de mii, 100 de mii de fani. Astăzi nu am vrut să venim la joc? Eu îmi asum, îmi doresc să promovez. Ei își doresc ca echipa să promoveze?”, a transmis Erik Lincar la finalul meciului U Cluj - Concordia Chiajna.

Etapa viitoare, U Cluj primește vizita liderului Petrolul Ploiești, într-un meci programat marți (26 aprilie), de la ora 19:00.