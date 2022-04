Adi Popa susține că CSA Steaua a fost peste U Cluj în repriza a doua 

Cu aproximativ 8.000 de spectatori în tribunele Cluj Arena, unicul gol al meciului a fost marcat de Florian Haită, în minutul 10. Mijlocașul a punctat cu un șut în forță, de la marginea careului, care a fost deviat și l-a surprins pe portarul Bălbărău.

Adi Popa, laude și pentru U Cluj

Mijlocașul Stelei, Adi Popa, a vorbit la final despre partida la Cluj-Napoca.

”A fost o partidă intensă, consider că noi am făcut un joc foarte bun în a doua repriză. Păcat că am repetat greșelile din trecut, ca să spun așa. Am început mai greu, începem de la 0-1 și este greu să revi în 45 de minute la fiecare meci. Am întâlnit și o echipă bună, dar consider că noi am fost, cel puțin a doua repriză, mult superiori”, a spus Adi Popa.

”Dacă excludem două-trei echipe din Liga 1, nici atâtea, una sau două, nu cred că vedeți așa atmosferă. Asta spune multe. Vorbele sunt de prisos la ce atmosferă a fost și la meciul cu Petrolul, și la meciul acesta. Ambele galerii au fost la înălțime. Este bine pentru spectacol, pentru spectatori și sperăm să fie din ce în ce mai bine”, a mai declarat fostul internațional.

În următoarea rundă din Liga 2, a patra, se vor disputa meciurile Concordia Chiajna - Petrolul, Unirea Slobozia - CSA Steaua și FC Hermannstadt - U Cluj.

Cum arată clasamentul în play-off, după trei etape din Liga 2:

1. Petrolul - 51p

2. FC Hermannstadt - 48p

3. U Cluj - 47p

4. CSA Steaua - 41p

5. Concordia Chiajna - 40p

6. Unirea Slobozia - 34p