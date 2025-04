Încă de la finalul turului play-off-ului Ligii 2, Csikszereda a obținut matematic promovarea în primul eșalon al României. Din grupa pentru accederea în Superliga României s-au scurs chiar șase etape până acum, iar echipa pregătită de Robert Ilyeș se află pe prima poziție, cu 52 de puncte.

Două victorii a înregistrat trupa lui Ilyeș, la care s-au adăugat două remize și două eșecuri, dar riscă să nu termine pe locul 1 Liga 2, fiind cu un punct peste locul 2, Steaua, și cu două lungimi peste locul 3, FC Argeș.

Csikszerda, acord cu mai multe formații din Ungaria pentru fotbaliști

Presa din Ungaria a scris după ce Csikszereda a obținut matematic promovarea în primul eșalon al României. Mai mult, în ceea ce privește legătura dintre formația din Miercurea Ciuc și maghiari, se pare că oamenii din conducere au ajuns la o înțelegere cu anumite formații din țara vecină.

Anume, la Csikszareda, pentru sezonul următor, de Superliga României, vor ajunge mai mulți fotbaliști maghiari, printre care și de la Akademia Pușkaș.

Zoltan Szondy, președintele celor de la Csikszereda, a mărturisit că e fericit după promovare, dar că o să fie și mai fericit atunci când unul dintre jucătorii crescuți de academia de fotbal a ținutului secuiesc din România va da un jucător la naționala Ungariei.

Csikszereda nu schimbă strategia după promovarea din Liga 2

Tot el a recunoscut că există înțelegeri cu anumite echipe maghiare, în ceea ce privește venirile anumitor fotbaliști la clubul din Miercurea Ciuc pentru sezonul următor.

”Baza noastră este OK, licența este OK, filosofia clubului va rămâne ce va rămâne. Cine se așteaptă să ajungă la noi 10 sârbi și 10 brazilieni așteaptă degeaba! Ne vom axa pe cât putem pe forțele proprii. Și am discutat cu câteva academii din Ungaria, cu Akademia Pușkaș, de exemplu… Dacă au juniori care încă nu trec pragul la prima echipă, poate la noi vor trece pragul.

Filosofia rămâne aceeași, dar încă nu are rost să discutăm în amănunt”, a declarat Zoltan Szondy pentru Gsp.

La finalul play-off-ului Ligii 2, primele două formații, care au drept de promovare, vor ajunge în Superliga României. Alte două echipe vor merge la barajul de promovare/ menținere cu ocupantele locurilor 7 și 8 din play-out-ul Superligii.

A doua echipă promovată în prima divizie va fi FC Argeș, având șanse matematice foarte, foarte mari să bifeze performanța. Totul e doar o chestiune de timp.