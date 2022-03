Daniel Oprița confirmă. Care este planul celor de la CSA Steaua pentru a promova în Liga 1

Grație punctului obținut, CSA Steaua se menține pe locul 4 în Liga 2, poziție care, în mod normal, ar duce la barajul pentru Liga 1. Totuși, FRF a anunțat că formația lui Daniel Oprița nu are drept de promovare.

Daniel Oprița speră că Steaua va avea drept de promovare

În ciuda deciziei luate de Federația Română de Fotbal, CSA Steaua, prin vocea lui Iulian Miu, a anunțat că pregătește dosarul pentru Liga 1, iar în cazul unui refuz se va apela la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne.

Daniel Oprița a confirmat intenția conducerii de a face tot ce este posibil pentru ca Steaua să aibă dreptul de a promova în Liga 1, acesta fiind și principalul motiv pentru care le cere jucătorilor săi să dea totul pentru a termina pe unul dintre primele patru locuri din play-off-ul de Liga 2.

"Eu zic că ne ajută punctul. Nu mult, dar o ținem pe Chiajna sub noi. Avem obiectiv locurile 1-4 și am reușit egalul aici. Nu e ușor la Chiajna, orice punct e important în play-off.

Am înțeles că se caută soluții, se încearcă, se zbat să fac lucrul acesta, dar nu pot să spună ceva până nu sunt lucrurile clare. Da, am auzit și eu, se încearcă. D-aia le spun băieților să jucăm fiecare meci la victorie, să încercăm să luăm puncte, să ne aflăm pe un loc de promovare pentru că ce ar fi să se rezolve ceva și să nu fim noi în clasament acolo unde trebuie? Noi sperăm, sperăm", a spus Daniel Oprița, după meciul cu Concordia Chiajna.

În ceea ce privește partida, Oprița crede că rezultatul este echitabil și le mulțumește numeroșilor fani ai Stelei care s-au aflat în tribunele arenei din Chiajna.

"Un meci echilibrat, cu faze de poartă, au fost și patru goluri, n-are cum să nu fie frumos când se înscriu atâtea goluri. Nu mă așteptam, am spus că suprafața nu e cea mai bună și e mai greu să construiești, dar ambele echipe au oferit un spectacol frumos, la fel a fost și în tribună. Când egalezi în ultimul minut e normal să te bucuri. Poate dacă reușeam să ținem de 1-0 mai mult timp, poate era altceva.



Am fost egalați prea repede, după aceea am fost conduși, dar am crezut până în ultimul moment, le-am spus jucătorilor să nu se dea bătuți, să lupte până la final. Ne dorim să terminăm cât mai sus, am arătat și azi. Un rezultat echitabil. Din ce am auzit, am avut un penalty. Prima dată a arătat penalty centralul la acea fază, după aceea i-a spus altceva tușierul. Asta e dacă a decis așa. Le mulțumesc suporterilor care au cântat, deși am fost conduși aproape toată repriza a doua. Chiar vorbeam pe bancă, era păcat să nu reușim măcar un punct în condițiile astea. Practic, am jucat acasă", a mai spus Oprița.

Cum arată clasamentul în play-off-ul din Liga 2, după prima etapă:

1. Petrolul Ploiești - 50p

2. FC Hermannstadt - 44p

3. U Cluj - 43p

4. CSA Steaua - 38p

5. Concordia Chiajna - 37p

6. Unirea Slobozia - 33p

În runda a doua din play-off, care se va disputa după pauza pentru meciurile echipei naționale, se vor disputa partidele CSA Steaua - Petrolul, FC Hermannstadt - Concordia Chiajna și Unirea Slobozia - U Cluj.