FC CFR 1907 Cluj vs. AS FC Universitatea Cluj

În temeiul art. 82.2 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.d din RD, clubul Universitatea Cluj a primit o penalitate sportivă de 22.500 lei.

În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c, raportat la art. 83.2.b din RD, CFR Cluj a fost sancţionat cu 5.000 lei.

Sancţiunile au fost decise din cauza comportamentului neregulamentar al spectatorilor, mai exact pentru introducerea în stadion de băuturi alcoolice, obiecte şi materiale explozive, incendiare şi fumigene, substanţe toxice, halucinogene şi iritante, alte obiecte ce au fost folosite de spectatori la acţiuni de tulburare a ordinii publice sau care pot contribui la producerea unor acte de violenţă, dar şi aprinderea ori aruncarea cu obiectele respective spre alţi spectatori sau spre/în terenul de joc.

Dinamo, amendă usturătoare după meciul cu Rapid

SC Dinamo 1948 SA vs. FC Rapid 1923

În temeiul art. 54.2 din RD, SC Dinamo 1948 SA a primit o penalitate sportivă de 37.968 lei.

Articolul invocat prevede următoarele:

Articolul 54 – Rasismul. Xenofobia. Discriminarea. Denigrarea

2 Dacă spectatorii afişează inscripţii conţinând sloganuri discriminatorii/denigratoare/rasiste/xenofobe sau se fac vinovaţi de alte comportări de acest fel la un joc, organul jurisdicţional va aplica o sancţiune de la 5.000 la 70.000 de lei clubului pe care l-au susţinut spectatorii respectivi, la fiecare nouă abatere de acelaşi tip penalitatea urmând a fi majorată cu ½ faţă de cea aplicată anterior. La atingerea pragului maxim clubul va fi sancţionat cu măsura programării unui joc fără spectatori cumulat cu o penalitate sportivă de 70.000 lei. Dacă spectatorii nu pot fi identificaţi ca suporteri ai unuia dintre cluburi, va fi sancţionat clubul gazdă, în mod corespunzător.

Alte hotărâri ale comisiei:

FCV Farul Constanţa vs. AFC Botoşani – Incidente - În temeiul art. 83.7 din RD, cu aplicarea art. 12, 14 bis şi 15 din RD, se sancţioneză clubul FCV Farul Constanţa cu Avertisment şi penalitate sportivă de 3.000 lei.

EŞANU MIHAI ALEXANDRU vs. ACS PETROLUL 52 - Neexecutare Hotărâre CNSL - Conform art. 85 coroborat, cu art. 24 lit. C al. 1. a din Regulamentul privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal, se aplică debitorului ACS Petrolul 52 penalitate de 3.000 lei şi i se acordă termen de graţie cinci zile pentru executarea integrală a obligaţiilor de plată conform Hotărârii CNSL nr.22/25.02.2026 şi a Deciziei CR nr.6/08.04.2026. Termen 03.06.2026.

EŞANU MIHAI ALEXANDRU vs. ACS PETROLUL 52 - Neexecutare Încheiere CDE - Conform art. 85, coroborat cu art. 24 lit. C al. 1. a din Regulamentul privind Statutul şi Transferul Jucătorilor de Fotbal, se aplică debitorului ACS Petrolul 52 penalitate de 3000 lei şi i se acordă termen de graţie cinci zile pentru executarea integrală a obligaţiilor de plată conform Încheierii din 04.03.2026. Termen 03.06.2026.

