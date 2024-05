Corvinul Hunedoara, câştigătoarea Cupei României, a anunțat oficial transferul lui Alexandru Gîrbiță.

Gîrbiță evoluează pe poziția de mijlocaş ofensiv la Viitorul Pandurii Târgu Jiu și a semnat un contract valabil pentru următoarele două sezoane.

”Alexandru Gîrbiță, doi ani în alb-albastru! Alexandru Gîrbiță este noul jucător al echipei noastre. Mijlocaşul ofensiv care va împlini, în luna iulie, 24 de ani, este primul transfer al verii şi vine de la Viitorul Pandurii Târgu Jiu, acolo unde a fost cel mai bun marcator în acest sezon, cu nouă reuşite. El a semnat o înțelegere pe doi ani cu Corvinul”, au transmis oficialii celor de la Corvinul Hunedoara, într-un comunicat postat pe rețelele de socializare.

Venit în vara anului 2018 de la juniorii Universității Craiova, Gîrbiță a evoluat şase sezoane la echipa din Târgu Jiu.

Gîrbiță: "Stilul de joc mi se potrivește"

”Mă bucur nespus că voi face parte din acest grup, trebuie să recunosc că atunci când am primit oferta nu am stat pe gânduri aproape deloc. Nu mai are rost să vorbesc despre performanțele echipei din ultimii ani, pentru că le cunoaşte bine toată lumea.

”Eu ştiu doar că îmi doresc să mă ridic la nivelul lor şi cred că pot creşte în acest mediu. De asemenea, cred că stilul de joc al echipei mi se potriveşte, sunt foarte fericit că pot lucra cu un antrenor care pune preț pe jucătorii tineri şi care este un adept al fotbalului în viteză, al unui joc plăcut ochiului. Îi ştiu pe câțiva dintre băieți, am şi vorbit cu Alex (n.r. Neacşa), cu Manolo (n.r. Manolache), mi-au povestit despre tot ce înseamnă Corvinul acum şi sunt fericit să mă aflu aici”, a declarat Alexandru Gîrbiță, citat de Agerpres.

Cifrele lui Gîrbiță

În cei șase ani petrecuți la Târju-Jiu, extrema dreapta și-a trecut în cont: