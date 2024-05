Sârbii au reacționat după ce Miodrag Belodedici a fost oprit de poliție

Victoria împotriva echipei "World Stars" a fost un motiv de sărbătoare pentru cei prezenți în stadion, cât și pentru componenții "Generației de Aur". Imediat după meci, Miodrag Belodedici a fost oprit de un echipaj de poliție, care i-au făcut un etilotest și l-au lăsat fără carnet.

Cum a reacționat presa sârbă

"Căprioara" a fost un stâlp în apărarea Stelei Roșie Belgrad între anii 1989-1992. Belodedici a stâns 63 de apariții în tricoul echipei sârbe și a marcat trei goluri.

Alături de gigantul european, Belodedici a fost numit de trei ori campion al Iugoslaviei, a câștigat o cupă domestică iar 1991 a câștigat Cupa Campionilor Europeni, după o finală cu Olympique de Marseille, decisă la loviturile de departajare (5-3).

"A câștigat titlul de campion european în 1991, iar acum va trebui să meargă la poliție!

Belodedic s-a urcat la volan după petrecerea de ziua de naștere, iar la scurt timp a fost oprit de poliție și i-a verificat alcoolul din sânge. Potrivit rapoartelor din România, polițiștii l-au urmărit pe Belodedici prin rotație, iar în urma testului etilotest i-a fost retras permisul de conducere pentru 90 de zile

În weekend, Belodedic a participat la un meci de fotbal românesc „generația de aur” împotriva altor veterani conduși de Jose Mourinho de pe bancă. În cariera sa, Belodedici a fost de două ori campion european, cu Steaua și Steaua Roșie", a scris publicația sârbă Hot Sport.

Belodedici: "Am băut două șprițuri cu băieții"

„M-au oprit când am ieșit de la restaurant, de la petrecere. Am plecat pe la 3 și ceva. Au venit după mine și m-au oprit. Au stat acolo și au așteptat la pândă. M-au urmărit cu mașina Poliției, cu girofar, cam 100 de metri din spate”, a declarat fostul internațional pentru Libertatea.

„Am băut două șprițuri cu băieții. După ce am fost oprit de Poliție, m-au pus să suflu și am ieșit cu alcoolemie 0,08. Îți dai seama ce beat eram eu? Sigur, e contravenție… Am fost dus la Poliție, m-au ținut două ore acolo, mi-au scos sânge… Le-am spus că nu sunt beat, că pot sta și într-un picior. Și mi-au luat carnetul pentru 90 de zile”, a adăugat Belodedici.