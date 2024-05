"Am încercat, credeți-mă!" A plecat de la Farul Constanța și s-a dezlănțuit la adresa "Regelui"

Ronaldo Deaconu (27 de ani), care semnase cu Farul în iarnă, s-a despărțit de gruparea condusă de Gică Hagi, nemulțumit de faptul că a fost folosit prea puțin.

La scurt timp după despărțirea de Farul, jucătorul a dezvăuit că principala piedică pe care a întâmpinat-o la echipa de la malul mării a fost lipsa de comunicare cu Gică Hagi.

"Nu, nu am reusit sa vorbesc absolut deloc cu dânsul (n.r. - Gheorghe Hagi). A fost mereu modelul meu ca fotbalist. Dar a vorbit cu mine doar în ianuarie, când m-a convins să semnez.

E clar, eu nu puteam da randament maxim ca extremă. Eu joc inter dreapta, decar, în funcție de sistem. Mai bine joc număr șase decât extremă. Fiindcă am pasa lungă, pot lega jocul, pot să trag de la distanță.

Acum au fost meciuri când aveam 35% posesie, iar atacul nostru pornea de la degajarea lui Buzbuchi. Eram de multe ori «fileu». Chiar nu mă așteptam. Dar, jos pălăria, așa s-au câștigat meciuri și s-a ajuns în play-off. Unde iar s-a schimbat strategia, s-a revenit la posesie, numai că n-au mai contat pe mine. Asta e, mergem mai departe.

Am încercat, credeți-mă, chiar îmi pare rău că nu am făcut mai mult pentru Farul în condițiile date. Am luptat pentru play-off, am alergat mult, cum mi se cerea. Dar vorba aceea, și calul aleargă, dar nu dă lapte", a spus Ronaldo Deaconu, potrivit GSP.

Despre Ronaldo Deaconu

În iarnă, Ronaldo Deaconu a ajuns la Farul Constanța gratis de la Korona Kielce din Polonia.

În primul sezon din Polonia, Deaconu a strâns 28 de meciuri la Korona Kielce, dintre care 24 ca titular, a marcat două goluri și a oferit cinci pase decisive.

În această stagiune, mijlocașul ofensiv a început din primul minut doar 6 dintre cele 17 meciuri jucate în Ekstraklasa, motiv pentru care a ales Farul, însă nici aici nu a avut rezultate mai bune.

12 meciuri a disputat jucătorul cotat la 550.000 de euro în tricoul Farului, reușind să marcheze două goluri.