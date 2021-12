Condiție bizară pentru un site în limba română la Miercurea Ciuc: "Vom avea când presa va face emisiuni în maghiară"

La o conferință de presă la care au participat primarul Attila Korodi, Zoltan Szondy și Laszlo Hodos, președintele clubului de fotbal, respectiv hochei din Miercurea Ciuc, aceștia au fost întrebați de ce preferă să comunice exclusiv în limba maghiară, având în vedere că formațiile evoluează în competiții din România, scrie Liga2.ro.

Csikszereda Miercurea Ciuc refuză să comunice în limba română

Zoltan Szondy, președintele clubului din Liga 2, a avut un răspuns bizar, spunând că limba română va fi folosită în comunicările oficiale de către echipa sa doar atunci când presa din România "va avea emisiuni și în limba maghiară".

"Am primit de mai multe ori această întrebare şi mă bucur să pot răspunde în faţa presei.

În momentul în care presa de specialitate română şi televiziunile de specialitate române vor avea emisiuni şi în limba maghiară, din acel moment o să avem şi noi un site în limba română", a spus Zoltan Szondy, potrivit sursei citate.

Csikszereda Miercurea Ciuc ocupă locul 7 în Liga 2, cu 26 de puncte, la două lungimi în spatele ultimei poziții care asigură calificarea în play-off, ocupată de Steaua.

Laszlo Hodos, președintele clubului de hochei din Miercurea Ciuc, recunoaște că limba română ar trebui folosită în comunicările oficiale ale clubului, însă spune că sunt probleme cu bugetul.

"Noi am încercat să facem, dar am reuşit şi n-am reuşit, pentru că majoritatea suporterilor sunt de limba maternă. Bineînţeles, eu aparţin de Ministerul Tineretului şi Sportului şi, din cauza asta, ar trebui să am. Acum funcţionează un site, unde, câteodată, mai lucrăm şi pe româneşte, dar în primul rând n-am angajat, n-am buget şi din cauza asta am problemele pe care le am. Încercăm să fie bilingvă chiar şi pe engleză, dar la mine e în primul rând chestie de buget", a spus Hodos.