După Csikszereda Miercurea Ciuc, promovată matematic în urmă cu ceva timp, FC Argeș și-a asigura prezența în sezonul următor din Superligă după ce a învins-o cu 3-0 pe teren propriu pe CSM Reșița.



Robert Moldoveanu a deschis scorul încă din minutul 1, iar experimentatul Takayuki Seto a dus scorul la 2-0 în minutul 39. Piteștenii au lovit și în partea secundă, atunci când Mario Tudose a punctat pentru 3-0.



Bogdan Andone, antrenorul piteștenilor, a reacționat imediat după ce echipa sa a reușit să-și asigure promovarea matematică pe prima scenă a fotbalului românesc.



Bogdan Andone: ”Echipa e numărul unu”



„După ce anul trecut am reușit să ajut Botoșaniul să rămână în Liga 1, după un an am reușit promovarea Argeșului în prima ligă pe același stadion. Mă bucur că o echipă de tradiție a revenit în Liga 1, are nevoie de echipe cu tradiție, cu suporteri, și echipe la care să vină oamenii cu plăcere la meciuri.



Am spus-o tot timpul, echipa e numărul unu. Băieții s-au antrenat ireproșabil. Vreau să-i felicit, din momentul în care am venit la echipă cred că avem 20 de jocuri și o singură înfrângere. Suntem pe primul loc, e doar meritul lor. Vreau să-i mulțumesc lui Dani Coman pentru susținere, domnului primar, care a fost alături de noi în momentele dificile. E un lucru extrem de important.



Vreau să le mulțumesc băieților din staff-ul meu care muncesc foarte, foarte mult. Știu că, uneori, poate sunt mai acid cu ei. Dar ast e doar în timpul meciului. Au făcut o treabă extraordinară, am muncit enorm de mult și acest lucru s-a văzut”, a spus Bogdan Andone, în exclusivitate pentru PRO TV.



FC Argeș revine în Superligă după doi ani



Piteștenii revin pe prima scenă a fotbalului românesc după ce au retrogradat, în urmă cu doi ani, la baraj în fața lui Dinamo. ”Câinii” au câștigat atunci cu un categoric 6-1 primul meci. Argeșul a sperat într-o revenire miraculoasă în retur, dar victoria cu 4-2 nu a fost suficientă.



De doi ani, FC Argeș joacă meciurile de pe teren propriu la Mioveni, după ce stadionul ”Nicolae Dobrin” din Pitești a fost demolat pentru a fi reconstruit.