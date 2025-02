Cele două echipe s-au întâlnit pe ”Ion Oblemenco”, în etapa cu numărul 18 din sezonul regulat al eșalonului secund. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 45+3 de Mihai Roman.



Spre finalul meciului, FC Argeș a jucat timp de aproximativ 30 de secunde în 12 jucători. În minutul 83, piteștenii au făcut o dublă modificare: au ieșit Briceag și Mensah, iar în locul lor au intrat Mitrică și Tofan.



Mensah a părăsit însă terenul mai târziu! - DETALII AICI.



Adrian Mititelu fierbe după FCU Craiova - Argeș: ”Am stat până la 4 dimineața! Au comis-o”



Adrian Mititelu, finanțatorul lui FCU Craiova, a mărurisit că a stat treaz aproape toată noaptea ca să născocească prin regulamentele interioare. Afaceristul oltean consideră că echipa din Bănie va primi victoria la masa verde, pentru omul în plus care a fost pe teren timp de aproximativ 30 de secunde din partea piteștenilor.



”Sunt convins că nu există o altă soluție. Am citit foarte bine regulamentul, am stat până la 4 dimineața, am vrut să fiu convins că acțiunea noastră este întemeiată. Lucrurile sunt clare, sunt două articole încălcate, în care este prevăzută pierderea meciului prin forfait. Altfel, sunt discuții care nu au legătură cu regulamentul.



În ceea ce-l privește, se impune pierderea meciului cu 3-0, 101%, nu există un impediment pentru a spune altceva. Articolele din regulamentul disciplinar sunt 10.1, 46 și 83 din ROAF, dar și 9 din cel disciplinar.



Orice om de bună credință înțelege că cei de la FC Argeș au comis-o, ei au mai câștigat deja 2 puncte la «masa verde», făcute cadou de Federație, după excluderea celor de la CS Mioveni. Atunci le-a convenit regulamentul. Trebuie să înțeleagă că regulamentul este bun și atunci când pierzi, și atunci când câștigi”, a spus Adrian Mititelu, potrivit gsp.