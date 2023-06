Adrian Mihalcea a făcut anunțul despre viitorul său după ce Gloria Buzău a ratat promovarea: „Nu m-a interesat să discut cu nimeni!” 

Buzoienii au pierdut fără drept de apel meciul cu UTA Arad și au ratat șansa de a promova în Superliga României. Adrian Mihalcea a vorbit la finalul partidei pe care echipa sa a pierdut-o, punctând că s-a putut sesiza și prin scor diferența dintre cele două grupări.

Adrian Mihalcea: „Putea să fie oricât de mare scorul!”

Antrenorul Gloriei a felicitat promovarea lui Dinamo și întrebat despre viitorul său a precizat că avea o clauză de prelungire doar dacă ar fi promovat cu echipa. Înțelegerea lui Adrian Mihalcea cu buzoienii expiră la finalul sezonului, astfel că nu se știe dacă va rămâne sau nu la echipa care are obiectiv promovarea în sezonul următor.

„Este o victorie care arată până la urmă valoarea Ligii 1 și unui lot de Liga 1. Până aici am putut, ne-am bătut, după 3-1 putea să fie oricât de mare scorul, am încercat să ne apropiem, să înscriem și golul 2, putea fi și mai rău de atât, dar nu mai conta pe final.

Noi am avut un lot destul de subțire în a doua parte a campionatului. Am încercat cu doi jucători veniți după accidentări, se pare că am căzut puțin fizic pe final, poate subconștientul a lucrat și aveam plumb în picioare. Dacă reușeam să avem un lot puțin mai consistent am fi arătat puțin altfel, felicit echipa gazdă, jos pălăria, mi-ar plăcea ca pe viitor să nu mai avem echipe cu astfel de suporteri în aceste situații.

Îi felicit și pe Dinamo, și pe Ovidiu, ei au reușit, noi nu am reușit, bravo lor. Mâine o vom lua de la capăt. E pentru prima dată în istorie când ei participă la un play-off și un baraj, Gloria Buzău are un proiect pe trei ani, din ce știu eu

Eu, în momentul de față termin contractul, aveam o clauză, o eventuală promovare mi-ar fi prelungit contractul pe încă un an. Nu am reușit să discut cu nimeni, nu m-a interesat, băieții au vrut, și-au dorit, îi felicit pentru efort, important e să continue, sunt câțiva copii care au crescut și au viitor și în Liga 1”, a declarat Adrian Mihalcea la finalul meciului.