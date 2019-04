A debutat la 15 ani in liga a 2-a! Performanta fantastica pentru portarul care are deja un gol MARCAT pentru nationala

Pustiul de clasa a 9-a are ce le povesti colegilor cand va da din nou pe la scoala! :)

Alex Borbei a debutat azi in liga a 2-a! Goalkeeperul de 15 ani a intrat pe teren in minutul 76 al meciului pe care echipa sa, ASU Poli, l-a castigat cu Dacia Unirea Braila. Borbei e considerat o mare speranta a Romaniei pe postul sau. Borbei nu e doar un portar excelent. Are deja si un gol marcat in nationala U16, unde e titular de drept. Borbei a marcat contra Ciprului cu un sut din propriul careu.

Dupa primul meci in liga a 2-a, Borbei va pleca in cantonament cu Romania. Copiii de la U16 se pregatesc pentru meciurile cu Cipru, Rusia si Haiti.

Borbei are 1,89 metri si e monitorizat de cluburi din Serie A. Cel mai important nume: Sampdoria!