„Un sezon ratat! Toată lumea e dezamăgită!” Andrei Ivan, supărat după ce Universitatea Craiova a ratat și ultimul obiectiv

Duminică, Universitatea Craiova a suferit o înfrângere neașteptată pe teren propriu, într-un meci crucial împotriva echipei Sepsi. Unicul gol al partidei a fost marcat în minutul 90+4 de către Marius Ștefănescu, aducând o victorie importantă pentru oaspeți.

Dacă s-ar fi impus cu Sepsi, Universitatea Craiova ar fi încheiat sezonul pe locul trei și ar fi disputat barajul pentru Conference League, cu FCU Craiova, rivala din oraș.

Andrei Ivan, unul dintre jucătorii de bază ai echipei, și-a exprimat dezamăgirea și a subliniat faptul că presiunea a fost copleșitoare pentru unii dintre colegi, afectând performanța echipei.

„Nu am avut un start de meci prea bun, am fost penibili, nu am jucat, nu am fost noi. Nu ştim nici noi de ce. Probabil pentru unii jucători, presiunea este prea mare şi nu fac faţă.

Nu m-am gândit de loc la meciul Farului. M-am gândit că trebuie să câştigăm azi. E un sezon ratat pentru noi, pentru că nu jucăm în Conference League, nu suntem nici pe podium şi nu ne-am mulţumit suporterii.

Nu este treaba mea, cei din club vor decide ce vor face. Trebuie să arătăm mai bine şi să ne batem pentru titlu. Pentru toată lumea e dezamăgire”, a spus Andrei Ivan, la finalul partidei cu Sepsi.

Clasament final playoff Superliga