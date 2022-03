„Sunt criticat întruna!” Coman, „înțepături” către Becali după jocul cu Farul: „Voia 20 de milioane de euro pe mine!”

FCSB a câștigat primul meci din playoff împotriva Farului Constanța, 2-0, și a redus diferența față de liderul CFR Cluj la 7 puncte, cu 9 partide înainte de finalul campionatului.

Florinel Coman (23 ani) a fost introdus la începutul actului secund de Toni Petrea, iar atacantul FCSB-ului a avut un șut puternic din afara careului cu care putea semna prima reușită din acest sezon. Doar că Aioani a fost salvat de bară, iar Coman a rămas fără gol în această ediție de Liga 1.

Cu toate acestea, extrema roș-albaștrilor este încântată că echipa sa a obținut victoria și a ținut să precizeze că încă nu are tonusul de dinainte de accidentare.

Coman: „Dacă dădeam gol și meciul următor îl fac praf ce facem?”

„Un meci foarte bun făcut de noi, am atacat din primul minut, am pasat foarte bine, e o victorie meritată. Am pregătit meciul foarte bine și cred eu că nu le-am dat nicio șansă, puteam să mai dăm două goluri.

Asta este, când nu intră nu ai ce să faci. Normal că aveam nevoie de un gol. Se vorbește numai de mine, sunt criticat întruna, e normal. Mă uit și eu, sunt așteptările mari.

Și dacă dădeam gol în seara asta și meciul următor îl fac praf ce făceam? Am stat foarte mult pe bară și am pierdut tonusul. Am intrat în jumătatea competiției, dar ușor-ușor cred eu că o să-mi revin”, a declarat Florinel Coman la finalul meciului.

De asemenea, jucătorul FCSB-ului a ținut să-i răspundă și lui Gigi Becali, pentru dățile când l-a criticat public, și l-a asigurat pe omul de afaceri că este conștient că nu are forma sportivă din trecut.

„Patronul voia 20 de milioane de euro pe mine. Dacă dau 7 goluri până la final, iar se cer 20 de milioane de euro. E normal să vorbească, e echipa dânsului, bagă bani.

CFR-ul dă gol din nimic, au și noroc. La noi sunt numai puști. Important e să câștigăm meciurile noastre, să batem CFR-ul. Am pierdut foarte mult înainte de playoff, sperăm să se încurce și ei”, a precizat Florinel Coman.