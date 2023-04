„Să se consfințească asta!” Sorin Cârțu le-a pus gând rău vicecampionilor înainte de duelul de pe „Ion Oblemenco”

Sorin Cârțu speră că olteniii să găsească resorturile necesare pentru ca la finalul meciului să iasă învingători și să continue seria de victorii și să rămână în lupta pentru titlu.

Cârțu visează la o remontada spectaculoasă a oltenilor pe final de sezon

„Să fim bucuroși duminică seara, cred o posibilă victorie a noastră, și am o mare speranță că se va întâmpla împotriva FCSB-ului. Să consfințească faptul că suntem în continuare cu șanse pentru podium, avem șanse pentru toate obiectivele propuse anul acesta, deși cel din Cupă nu mai este posibil.

Am fost aproape de campionat în toți anii aceștia. În 2020, am fost foarte apropiați. Consider că, dacă am fi fost într-o formulă completă, și mă refer la public, poate ar fi fost rezultatul dorit. Dacă vedeți ce s-a întâmplat între noi și CFR Cluj la meciurile care s-au jucat cu spectatori, singurul mini-succes este un meci egal, iar în rest am fost câștigători.

Am fost aproape de îndeplinirea obiectivului de campionat, tot timpul ne-a lipsit ceva. Mi-aș fi dorit titlul în perioada asta, mă gândesc că mai am contract până în 2024 și, dacă nu este anul ăsta, poate fi la anul. Trăiesc cu speranța asta și este bine că te mai alimentezi, te mai legi de ceva”, a declarat Sorin Cârţu, în cadrul unui eveniment.

Universitatea Craiova ocupă locul patru în clasament, cu 35 de puncte, iar cu o victorie în meciul cu FCSB ar putea ar putea trece peste roș-albaștri în clasament (FCSB - 37 de puncte).

După două egaluri și o înfrângere în primele trei meciuri din playoff, Universitatea Craiova a ajuns la două victorii consecutive în ultimele două partide.

Clasament playoff Superliga