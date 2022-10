„Penalty-ul e vătămare corporală. Îi dă doi pumni în cap!” Cristi Săpunaru, reacție categorică după Rapid - CFR Cluj

Cristi Săpunaru a vorbit după meci despre primul penalty acordat Rapidului, cel în care Scuffet a avut o intervenție dură asupra lui Luckassen și a evidențiat faptul că a greșit la golul marcat de CFR Cluj.

„Am reușit, atâta tot. Acum urmează meciul cu FCSB-ul.

Penalty-ul e vătămare corporală. Îi dă doi pumni în cap. Am văzut că Ion Crăciunsecu a zis că nu e penalty, eu îl respect mult, dar dacă el a spus că nu e... E penalty clar. O să începem și noi să dăm cu pumnii. La primul am fost aproape de var și am văzut faza. La al doilea nu.

Ne-am lovit amândoi în cap, e chestie normală. În fotbal, se întâmplă (n.r. duelul cu Malele).

Nu e frică, e campioana ultimilor cinci ani, deci nu am jucat cu o echipă care nu se pricepe să joace asemenea derby-uri. Știam cum joacă, știam că e un meci greu. Au avut doar faze fixe, nu știu dacă au avut șut pe poartă. Sunt puternici, au o echipă puternică, o echipă experimentată.

(n.r. golul CFR-ului) Era omul meu, îmi fac mea culpa.

Dacă nu mă înșel, acum un an și jumătate a vrut să vină aici. E un fotbalist extraordinar și cred că trebuie să îl aplaudăm (n.r. pe Deac).

Nu se vede nimic, noi vrem doar să intrăm în play-off. Până nu intrăm acolo, nu dăm pronosticuri la ce se va întâmpla despre finalul campionatului.

E un derby, deobicei nicio echipă nu e favorită. Se joacă cu sufletul și inima (n.r. FCSB - Rapid). Mi-aș dori să fie National Arena plină. Ăsta e fotbalul, e și al suporterilor, nu doar al fotbaliștilor.

A luat mingea (n.r. Dugandzic), era 100% că dă gol și normal că îl las, cum să nu-l las. Dacă simți că dai gol, ia și bate”, a spus Cristi Săpunaru după meci.

Rapid București - CFR Cluj 2-1

Giuleștenii au intrat bine în joc, în minutul 36 Cristi Săpunaru a fructificat din penalty, rezultând scorul primei părți a jocului: 1-0.

În partea secundă, Karlo Muhar a restabilit egalitatea în minutul 54, însă Dugandzic a anulat reușita fotbalistului de la CFR în minutul 72, tot din penalty.

Rapid s-a impus cu 2-1 și a obținut trei puncte prețioase în cursa către primul loc. Giuleștenii sunt, astfel, la cinci puncte în spate de liderul Farul și la patru în față de clujeni, cu 32 de puncte după 16 etape.

În următoarea partidă, Rapid se va duela cu FCSB duminică, 6 noiembrie, de la ora 21:00, în timp ce ardelenii se vor confrunta cu FC Ballkani joi, 3 noiembrie, în grupele Conference League. Ambele partide sunt LIVE TEXT pe www.sport.ro, iar CFR-ul se vede și pe Pro Arena și VOYO.