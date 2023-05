„Păcat! Păcat de ce a fost Dan Petrescu!” Cornel Dinu, atac dur la antrenorul CFR-ului după ieșirile de la meciul cu Farul

Petrescu a făcut și câteva remarci critice la adresa lui Gică Hagi, fostul său coleg și prieten din Generația de Aur. „Regele” a ales, însă, să răspundă cu un zâmbet ironic și să nu se angajeze într-o polemică cu Petrescu.

Cornel Dinu, fost mare jucător al lui Dinamo, nu s-a arătat dispus să-l ierte pe Petrescu, taxându-l dur pe „Bursuc” pentru atitudinea sa.

„Cum deranj mare a fost la finalul jocului, când Bursucursuzul a făcut circ, înjurând și gesticulând, acuzând pe toată lumea, pe arbitrii că nu i-au dat și lui două penalty-uri, ca oaspeților, pe jucători, ai Farului că de ce n-au stat cuminți să le dea el na-na și pe ai lui că de ce nu l-au ascultat, pe Gică Hagi că nu-i mai e prieten, că prietenul la nevoie se cunoaște și cu el nu s-a cunoscut, pe Zoli Iașko că de ce e nesimțit și îndrăznește să-l contrazică, pe Alin Minteuan că de ce îl ține și nu-l lasă să-i bată pe toți ceilalți… A mai luat și alde Andrei Burcă un cartonaș roșu, vinovat, nevinovat, cine mai știe…

Păcat… Păcat de ce a fost Dan Petrescu și se pare că nu mai este… Spectacol jenibil, adică și jenant, și penibil, anunțat parcă de ieșirile necontrolate mereu când o zbârcea echipa. Și a zbârcit-o des în acest sezon”, a spus Cornel Dinu, potrivit Fanatik.

Gică Popescu a dezvăluit motivul crizei de nervi a lui Dan Petrescu

Gică Popescu a susținut că Dan Petrescu era supărat pentru că Farul „a venit să joace așa cum a făcut-o”, referindu-se la faptul că noua campioană și-a apărat corect șansele, chiar dacă meciul nu mai avea vreo miză în clasament.

„Nu știu de unde aceste speculații. Probabil că nu ne cunoașteți pe mine și pe Gică. Am venit aici să ne respectăm blazonul de campioni. Din păcate, înaintea meciului credeam că ne va fi foarte greu pentru că aveam foarte mulți accidentați. Ne bucurăm foarte mult că jucătorii de azi au ajutat la păstrarea zvonului.

Toate aceste zvonuri de dinaintea meciului n-au făcut altceva deât să ne ambiționeze și să încercăm să obținem un rezultat pozitiv. Noi am jucat tot acest sezon pentru noi. Era normal să venim la CFR, să facem un joc bun. Ne bucurăm că am câștigat. Ce s-a întâmplat cu Craiova, cu CFR nu e treaba noastră.

Nu știu care a fost reacția lui Dan. Am înțeles că era supărat pentru că am venit să jucăm așa cum am făcut-o. El ne știe foarte bine, mai bine decât oricare dintre dumneavoastră, pentru că am jucat atâția ani împreună și nu cred că ar fi trebuit să se aștepte la altceva”, a spus Gică Popescu, după meciul de la Cluj-Napoca.