„Nu știu dacă mai am ce greșeli să fac!” Jucătorul prins dopat și suspendat așteaptă să revină la națională după perioada dificilă 

Suspendat de dopaj în perioada în care evolua la Astra, Alex Ioniță a luat-o de la capăt la Rapid și se află în unul dintre cele mai bune momente ale carierei. Jucătorul este unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lui Adrian Mutu în startul acestui sezon și speră ca forma bună să îl readucă la echipa națională.

Alex Ioniță, gata să revină la echipa națională

Fotbalistul a vorbit despre erorile trecutului, spunând că vrea să se bucure de fotbal și că a „bifat” toate erorile pe care le-ar fi putut face. Totodată, Alex Ioniță a dezvăluit de ce a ales să semneze cu Rapid, renunțând la o sumă importantă de bani.

„Am renunțat la foarte mulți bani să plec de la CFR, am venit pe iubire la Rapid. Sper că s-au unit astrele la mine și nu voi mai face greșeli.

Nu știu dacă am ce greșeli să mai fac, am făcut destule. Vreau să mă bucur doar de fotbal acum și să nu mai fiu dezamăgit când nu am reușite.

Dacă voi juca la fel cum am făcut-o în primele patru-cinci, etape, de ce nu (n.r. să revină la echipa națională)”, a declarat Alex Ioniță la Digi Sport.