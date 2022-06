„Nu era printre preferații patronului!” Mihai Stoica explică de ce Vali Gheorghe nu e o pierdere pentru FCSB 

Valentin Gheorghe (25 ani) s-a despărțit de FCSB după doar un sezon. Extrema va fi împrumutată la Umraniyespor, nou-promovata în campionatul Turciei având opțiunea de a-l achiziționa definitiv pentru 200.000 de euro.

Jucătorul adus de la Astra Giurgiu nu a fost titular de drept la FCSB. Dinu Todoran (43 ani), Edward Iordănescu (44 ani), cât și Toni Petrea (47 ani) au optat pentru cuplul Andrei Cordea (23 ani) - Octavian Popescu (19 ani) pentru flancurile clubului roș-albastru. De altfel, Mihai Stoica (57 ani) a dezvăluit că acesta este motivul pentru care Valentin Gheorghe a plecat de la vicecampioana României.

Totodată, managerul general al FCSB-ului a dezvăluit că Gigi Becali (63 ani) caută jucători pe care să încaseze sume de transfer pe posturile de extremă stângă și dreapta.

Mihai Stoica: „Îmi pare rău că pleacă pentru că țin mult la el!”

„O echipă despre care am aflat azi că joacă în Istanbul, chiar dacă se cheamă cum se cheamă. A fost dorința lui să meargă. Gândiți-vă că el nu era titular anul trecut, când Florinel Coman nu era. El e atacant lateral stânga, clar. În dreapta a jucat din conjunctură. Vă spun cu toată sinceritatea, mie îmi pare rău că pleacă pentru că țin mult la el. Îmi place și ca jucător, dar și ca om. Un băiat excepțional, de vestiar, nu are cum să te supere vreodată.



Nu era printre preferații patronului și asta o spun sincer. El vrea altceva acolo. Gigi vrea atacanții să aibă potențial, să câștige bani dacă îi vinde. Vali are 25 de ani, n-are un gabarit deosebit, folosește ambele picioare, are viteză bună, dar nu prindea minute. În mod normal, ar fi prins mai puține minute decât anul trecut dacă toți jucători erau apți. Și ce variante avea în față? Coman și Octavian Popescu. Așa are șansa să joace în Turcia, un salariu dublu, iar acolo poate să se impună și să își facă viața”, a declarat Mihai Stoica pentru Orange Sport.

Umraniyespor va fi primul club din afara României pentru care va evolua Vali Gheorghe. Fotbalistul cotat de Transfermarkt la 1 milion de euro a mai jucat pentru Astra Giurgiu, Afumați și FCSB. La clubul roș-albastru a adunat 29 de meciuri, în care a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive.