„Noul Pintilii” și-a reziliat contractul cu FCSB și a fost deja prezentat la noul său club din Liga 1 

Gabriel Simion (24 ani) a fost împrumutat în vara lui 2021 la Aris Limassol. Conducerea roș-albaștrilor a considerat că închizătorul nu poate prinde multe minute cu Alexandru Crețu (30 ani), Ovidiu Popescu (28 ani), Adrian Șut (22 ani), Ovidiu Perianu (20 ani) și Răzvan Oaidă (24 ani) pe post.

În Cipru, Simion a avut evoluții constante. A bifat 25 de meciuri, în care a reușit să ofere și o pasă decisivă, însă noul antrenor nu a mai contat pe serviciile sale.

Simion: „Am făcut istorie în Cipru!”

„Da, pot spune că mi-ar fi plăcut să rămân în continuare la Aris, doar că s-a schimbat antrenorul, a venit cu alte principii, cu alți jucători, cu jucători mai tineri. Probabil nu au vrut să plătească clauza de transfer pe care o aveam și așa a fost să fie.

Le mulțumesc frumos oricum, a fost un an frumos pentru mine, un an reușit din orice punct de vedere. Echipa s-a calificat, pentru prima dată în istoria clubului, în Europa și cel mai bun loc ocupat în campionat de ei a fost locul șase până acum. Pot spune că sunt mulțumit, am făcut istorie, cum s-ar zice la Aris Limassol”, a declarat Gabriel Simion, în exclusivitate pentru site-ul sport.ro.

Mijlocașul nu a stat mult fără angajament. A semnat cu U Cluj, din postura de jucător liber de contract, și va evolua sub comanda lui Erik Lincar (43 ani) în sezonul 2022-2023.

Simion, despre comparația cu Mihai Pintilii

„Da, de multe ori s-a spus că sunt comparat cu Mihai Pintilii. Nu, nu am simțit nicio presiune. Mi-am văzut în continuare de antrenamentele mele, de jocul meu. Am încercat să demonstrez că merit să joc. Nu am simțit presiune să fiu comparat cu el, din contră, m-a ambiționat să mă antrenez și mai bine și să joc și mai bine. Și, de ce nu, poate să îl și depășesc”, a precizat Gabriel Simion pentru sport.ro.