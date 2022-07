Fotbalistul crescut la academia roș-albaștrilor este unul dintre jucătorii de perspectivă ai României. Simion, care nu de puține ori a fost comparat de Gigi Becali cu Mihai Pintilii, antrenorul secund de la FCSB, a fost împrumutat de vicecampioana României la echipe din Liga 1 și Liga 2.

Revenit în această vară de la Aris Limassol, din Cipru, Gabriel Simion s-a despărțit oficial de clubul la care a crescut.

Jucătorul la care FCSB a renunțat în vară, gata de o nouă provocare: „Am făcut istorie în Cipru!”



Gabriel Simion a oferit un interviu pentru www.sport.ro unde a vorbit despre plecarea de la FCSB, dezvăluind că decizia nu i-a aparținut. Jucătorul a comentat și comparația cu Pintilii, despre care a spus încrezător că și-ar dori să îl depășească, punctând că nu a simțit în niciun moment presiune.

Bună, Gabriel! Recent s-a încheiat un capitol din viața ta, te-ai despărțit de FCSB, club la care ai crescut practic. Cum ești? A fost decizia ta să pleci?

Bună! Recent m-am despărțit de FCSB. Inițial mai aveam doi ani de contract, nu a fost decizia mea, a fost decizia lor, așa a fost să fie. Nu avem ce face, mergem mai departe.

Cum ai evalua parcursul tău în tricoul roș-albaștrilor? Ai schimba ceva din experiența trăită acolo? Ce crezi că nu a funcționat?

Parcursul meu în tricoul roș-albastru cred că a fost destul de bun, poate că aș schimba ceva, dar acum nu mai contează. Cred că este prea târziu să spun ce nu a funcționat, ce a funcționat, eu cred că din partea mea a funcționat totul foarte bine.

Gigi Becali spunea despre tine că ești „noul Pintilii”. Ai simțit presiune în acele momente, că ar trebui să te ridici la nivelul așteptărilor, fiind comparat cu Mihai Pintilii?

Da, de multe ori s-a spus că sunt comparat cu Mihai Pintilii. Nu, nu am simțit nicio presiune. Mi-am văzut în continuare de antrenamentele mele, de jocul meu. Am încercat să demonstrez că merit să joc. Nu am simțit presiune să fiu comparat cu el, din contră, m-a ambiționat să mă antrenez și mai bine și să joc și mai bine. Și, de ce nu, poate să îl și depășesc.

23 de meciuri a jucat Gabriel Simion pentru echipa mare a roș-albaștrilor.

a jucat Gabriel Simion pentru echipa mare a roș-albaștrilor. un trofeu a câștigat mijlocașul defensiv cu FCSB: Cupa Ligii în sezonul 2015/16

Foștii tăi antrenori, Erik Lincar și Bogdan Andone, ți-au lăudat calitățile, cel din urmă punctând că ar trebui să fii un model pentru tinerii jucători. Cum te-ai simțit văzând că ești apreciat de cei care te-au văzut crescând și care au contribuit la evoluția ta?

Da, foștii mei antrenori chiar m-au apreciat, le mulțumesc frumos. M-am simțit foarte bine văzând că munca mea este apreciată atât în afara terenului, cât și în teren. În mod clar că voi continua cu munca, pe care o depun zilnic, să evoluez și mai mult și chiar să inspir cât mai mulți tineri.

Amintirile meciului nebun cu Backa Topola și „momentul decisiv” din eliminarea cu Slovan Liberec: „Am jucat pentru prima dată fundaș central!”

Ai fost pe teren în meciul nebun cu Backa Topola , echipa a avut mari probleme cu cazurile de Covid-19 atunci și au fost folosiți mulți jucători tineri, care vă aflați la prima astfel de experiență europeană. S-a terminat 6-6 în timpul regulamentar și ați câștigat la loviturile de departajare. Cum ai trăit partida aceea? Cât de multă tensiune ai simțit în momentul executării penalty-urilor?

Au fost foarte mari probleme cu Covid-ul, din păcate, a avut ghinion toată echipa. A fost un meci nebun, să zic așa, am jucat și fundaș central, cred că a fost prima dată când am jucat fundaș central și într-un meci așa de important.

Din fericire am reușit să câștigăm la penalty-uri. Am avut foarte multe emoții, voiam să câștigăm după 6-6 în timpul meciului, eu nu am ajuns să bat penalty, dar stăteam cu sufletul la gură, la mijlocul terenului și așteptam ca ai mei colegi să dea gol și să câștigăm.

A urmat meciul cu Slovan Liberec, s-a încheiat 0-2, cu FCSB luptând cu o echipă improvizată. Cum a fost acel meci pentru tine? Ai fost dezamăgit după eliminare?

Am fost mulți copii la acel meci, au mai venit și jucători împrumutați, a fost un meci foarte greu. Acolo am jucat pe postul meu, dar am avut și ghinionul de a rata, apoi a luat roșu Cană și acolo s-a rupt meciul. Cred că dacă eram în 11 la 11, cu siguranță nu pierdeam sau dacă pierdeam, pierdeam foarte greu, pentru că începuserăm foarte bine meciul și puteam să îi batem.

După eliminare am fost dezamăgit, normal, ne așteptam să câștigăm, chiar dacă eram doar copii. Cred că acel roșu ne-a pus mari probleme și acolo s-a văzut.

Agresivitatea și viziunea jocului, principalele calități ale lui Gabriel Simion



Care crezi că sunt principalele tale calități de pe teren?

Agresivitatea, viziunea jocului și pasez destul de bine, aș spune.

Ai împărțit vestiarul cu câțiva jucători importanți ai fotbalului românesc, cu experiență. Care sunt cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat de la ei și cine te-a ajutat cel mai mult?

Am împărțit vestiarul cu foarte mulți jucători importanți din fotbalul românesc, am învățat multe de la ei, să fiu umil, să muncesc, să fiu cu capul pe umeri, să îmi văd de treaba mea în continuare, să alerg până la ultima suflare, să bag capul în gheată, să nu fiu figurant, că eu „vai, domnule, joc la Steaua” sau că joc în Liga 1. Trebuie să îți vezi de treaba ta și să muncești.

Am învățat de la toți câte ceva, nu e doar unul singur. Sper în continuare să fiu alături de jucători cu experiență și să învăț în continuare de la ei.

Gabriel Simion: „Am făcut istorie la Aris Limassol!”



Anul trecut ai fost împrumutat în Cipru, la Aris Limassol, acolo unde ai jucat 25 de meciuri. Cât de diferit este fotbalul românesc față de cel din Cipru?

Nu pot spune că este foarte diferit fotbalul din Cipru față de fotbalul românesc, pot spune doar că eu cred că este un campionat mai dur, mai puternic. În rest, nu pot spune că este foarte mare diferență, sunt jucători cu calitate și acolo, din foarte multe țări europene.

Ți-ar fi plăcut să rămâi în continuare la Aris?



Da, pot spune că mi-ar fi plăcut să rămân în continuare la Aris, doar că s-a schimbat antrenorul, a venit cu alte principii, cu alți jucători, cu jucători mai tineri. Probabil nu au vrut să plătească clauza de transfer pe care o aveam și așa a fost să fie.

Le mulțumesc frumos oricum, a fost un an frumos pentru mine, un an reușit din orice punct de vedere. Echipa s-a calificat, pentru prima dată în istoria clubului, în Europa și cel mai bun loc ocupat în campionat de ei a fost locul șase până acum. Pot spune că sunt mulțumit, am făcut istorie, cum s-ar zice la Aris Limassol.

25 de meciuri a jucat pentru Aris Limassol, având și un assist în cont.

FCSB, Academica Clinceni, Juventus București, Dunărea Călărași, Astra Giurgiu și Aris Limassol sunt echipele pentru care a jucat Simion.

Ce a spus despre o posibilă revenire la FCSB



Ce urmează pentru tine acum, după despărțirea oficială de FCSB? Un transfer în țară sau în străinătate?

Sper să îmi găsesc cât mai repede o echipă, aș vrea în străinătate, dacă tot am fost plecat în Cipru, aș vrea să continui în străinătate, acum să vedem dacă se poate. Dacă nu, în România, de ce nu? Aș rămâne cu foarte mare drag, sunt foarte multe echipe de tradiție, chiar aș vrea să pun osul la bătaie, cum s-ar zice, pentru ele și să facem lucruri frumoase împreună.

În ce campionat ți-ar plăcea să joci? Care crezi că se potrivește cel mai bine stilului tău?

Ca și campionat, după stil, cred că mi s-ar potrivi Italia, dar mie îmi place și Spania și Anglia mi s-ar potrivi, clar, dar este cel mai puternic campionat.

O ultimă întrebare. Ți-ar plăcea, pe viitor, să te întorci la FCSB sau consideri că este un capitol încheiat definitiv?

Da, clar, mi-ar plăcea să mă întorc, de ce nu? Au fost 10 ani petrecuți acolo, o perioadă frumoasă din viața mea, practic acolo mi-am început cariera. M-aș întoarce cu drag, acolo am început fotbalul la seniori, am crescut pe lângă jucători importanți, am fost pregătit de antrenori importanți ai României, sper să mă întorc cândva acolo. E, ca și cum s-ar spune, casa mea.