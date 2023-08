„Niște abjecții!” Un jucător FCSB, contrariat de atitudinea fanilor Rapidului la meciul cu FC Voluntari

La meciul cu FC Voluntari suporterii rapidiști au fost protagoniștii câtorva derapaje, motiv pentru care clubul din Giulești a și fost sancționat de Comisia de Disciplină a LPF.

Bourceanu, fost jucător al FCSB, s-a arătat siderat de derapajele rapidiștilor, însă a ținut să puncteze că aceștia au făcut o atmosferă frumoasă pe stadion în restul timpului.

„Dacă vorbim de atomsfera de luni, de exemplu, în proporție covârșitoare, atmosfera a fost foarte bună, iar suporterii Rapidului au fost extraordinari!

În afară de câteva momente când bineînțeles că au fost la celălalt capăt al spectrului și au existat niște injurii care nu știu dacă erau necesare, pentru că ei cântă extraordinar de frumos, dar, la câteva secunde, niște abjecții pentru care copiii...

În general nu sunt neapărat potrivite în contextul anului 2023, dar, per total, atmosfera a fost extraordinară”, a spus Alex Bourceanu, potrivit iAM Sport.

Rapid şi FCU Craiova, sancţionate de Comisia de Disciplină

Rapid şi FCU Craiova au fost sancţionate, miercuri, de Comisia de Disciplină a Federaţiei Române de Fotbal, cu penalitate sportivă de câte 5.000 de lei, în urma incidentelor de la partidele cu FC Botoşani, respectiv Universitatea Cluj, din etapa a 3-a a Superligii.

„Întrunită miercuri, 9 august 2023, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a luat următoarele hotărâri: FC Rapid 1923 vs. AFC Botoşani - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.a şi c din RD, raportat la art. 83.2.b din RD, se sancţionează clubul FC Rapid 1923 cu penalitate sportivă de 5.000 lei. U Craiova 1948 vs. AS FC Universitatea Cluj - Incidente - În temeiul art. 82.1 şi 3.b, raportat la art. 83.2.c din RD, cu aplicarea art. 54.2 din RD, se sancţionează clubul U Craiova 1948 cu penalitate sportivă de 5.000 lei”, se arată într-un comunicat al comisiei, transmisde Liga Profesioniste de Fotbal.

Conform articolelor prevăzute în decizie, cele două echipe de fotbal au fost sancţionate pentru comportamentul neregulamentar al suporterilor care au introdus în interiorul stadioanelor materiale explozive, incendiare şi fumigene, şi pentru scandări rasiste, xenofobe sau jignitoare ale fanilor.

În etapa a 3-a a Superligii, Rapid a remizat pe teren propriu cu FC Botoşani, scor 2-2, iar FCU Craiova a fost învinsă de U Cluj cu scorul de 3-2.