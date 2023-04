„Mentalitatea clubului e câștigătoare!” Concluziile lui Elias Charalambous după debutul cu victorie la FCSB: „M-au criticat de ce?”

FCSB a câștigat duelul din deplasare cu Sepsi, fiind și singura aspirantă la titlu care a înregistrat o victorie în această etapă. Scorul a fost deschis prin autogolul lui Radunovic, provocat de șutul Ștefănescu, însă Compagno a restabilit rapid egalitatea.

Florinel Coman a reușit însă să își ducă echipa în avantaj la meciul de debut al lui Elias Charalambous și a fost decisiv astfel în victoria obținută de roș-albaștri. Sepsi reușise să egleze prin Safranko, dar reușita i-a fost anulată cu VAR.

Ce a spus Elias Charalambous după victoria obținută la debut

Antrenorul cipriot a vorbit la finalul meciului despre victoria obținută de echipa sa, mulțumit de jocul prestat de fotbaliștii săi și de reacția pe care au avut-o în urma golului încasat.

„Sunt fericit pentru jucători, au făcut un efort mare, am reușit să luăm 3 puncte, asta a fost obiectivul nostru înainte de meci. Cel mai important lucru pentru mine e reacția, reacția lor după ce încasează gol, iar ce au arătat ei a fost incredibil.

100% avem lucruri multe de îmbunătățit, după victorii trebuie să ne vedem erorile, nu trebuie să așteptăm înfrângeri pentru a analiza erorile pe care le facem. Am schimbat sistemul la pauză, Sepsi ne-a făcut probleme, a trebuit să ne schimbăm sistemul cu doi mijlocași. Încerc să îmbunătățesc echipa în funcție de joc, dacă văd că e nevoie de schimbări, nu aștept și le fac.

Accidentările apar mereu, e important că avem un lot mare, trebuie să îi avem pe toți apți, avem nevoie de toți jucătorii până la finalul sezonului. Am văzut ce probleme avem în apărare, vom încerca să le rezolvăm. Sunt fericit să fiu aici, știu că e un club mare, am spus din prima zi, am văzut iar suporterii azi, am fost informat că unii dintre ei au stat afară, eu, staff-ul și jucătorii am mers să îi felicităm că au stat aici de la început până la final.

Cu siguranță suntem pregătiți să câștigăm titlu, e o echipă care are experiența, mentalitatea clubului e una câștigătoare.

(n.r. Ce spuneți despre criticile primite?) M-au criticat de ce? Nu citesc presa, mă focusez pe jucători, pe echipă, treaba mea e să pregătesc meciurile, nu îmi pasă ce se spune despre mine”, a declarat antrenorul la finalul meciului.

În urma rezultatelor din această etapă, FCSB a urcat la trei puncte de liderul Farul și la un punct de CFR Cluj. În următoarea etapă, roș-albaștrii joacă în deplasare cu CFR Cluj.

Clasament play-off

1. Farul Constanța - 36 puncte

2. CFR Cluj - 34 puncte

3. FCSB - 33 puncte

4. Universitatea Craiova - 29 puncte

5. Rapid București - 28 puncte

6. Sepsi Sf. Gheorghe - 21 puncte

Cine este Elias Charalambous, noul antrenor de la FCSB

Elias Charalambous a jucat de-a lungul carierei pentru Omonia Nicosia, PAOK Salonic, Alki Larnaca, Karlsruher, FC Vaslui, Levadiakos și AEK Larnaca. El s-a retras în 2017 și a apoi a început cursurile de antrenor.

Fostul fundaș a evoluat la FC Vaslui în perioada 2012-2013. Pentru naționala Ciprului a adunat 64 de selecții, între 2002 și 2017.

După retragere, Elias Charalambous a fost antrenor secund și interimar la AEK Larnaca. Mai apoi a condus Ethnikos Achna și Doxa Katokopias. Din mai 2022 este liber de contract.