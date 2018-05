Ziua in care Becali a renuntat DEFINITIV la Steaua! Ce s-a intamplat pe stadion la ultimul meci al sezonului

FCSB a pierdut titlul pentru al 3-lea an la rand. Dupa Astra si Viitorul, CFR i-a luat titlul.

Dupa decizia definitiva a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Becali a pierdut orice speranta de a recupera fara bani numele 'Steaua'. Dupa ce si-a schimbat numele pe conturile de social media, FCSB a renuntat si la discursul de stadion in care se folosea de obicei de marca 'Steaua' pentru a-i mobiliza pe suporteri. Crainicul de pe National Arena a evitat sa foloseasca 'Steaua' atat in discursul motivational dinaintea meciului, cat si in momentul in care a anuntat golul. In schimb, le-a cerut suporterilor sa completeze ei. Florin Ghencea a strigat in 6 randuri 'FCSB este...' si a asteptat ca publicul sa strige "Steaua". Pentru prima data la o reusita a echipei, de la statie s-a auzit "FCSB" si nu "Steaua", cum obisnuia sa se intample chiar daca Becali a schimbat numele echipei primavara trecuta.