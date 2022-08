„În loc să folosească banii pentru echipamente militare, plătesc jucători de mâna a doua!” Discurs dur al lui Mihai Stoica: „Să schimbe legile!” 

Managerul general al vicecampioanei României a comentat prezența ridicată a suporterilor pe stadioane, în acest sezon înregistrându-se cel mai mare număr din ultimii 10 ani. FCSB este una dintre echipele care reușește să strângă un număr consistent de fani în tribune la fiecare meci jucat, iar asta a dus la un discurs tranșant din partea lui Mihai Stoica, în contextul „războiului” cu CSA Steaua.

Replică dură a lui Mihai Stoica: „Derby a fost când am câștigat noi cu 6-0, cu stadionul plin!”

Mihai Stoica a fost întrebat despre emulația din jurul echipei sale, în special în acest start de sezon, când se luptă pentru un loc în grupele UEFA Europa Conference League și a profitat de ocazie pentru a-i „înțepa” pe militari.

„(n.r. de unde emulația asta?) Dacă n-ar fi fost foarte multă lume și la meciul cu Saburtalo, aș fi zis că și achizițiile conteză foarte mult, că e cel mai scump transfer intern din ultimii ani David Miculescu, dar eu cred că sunt două motive principale. Unul se vede în tot fotbalul românesc, că lumea s-a întors pe stadioane. Acest motiv are două ramificații: că viața s-a scumpit foarte tare, pe stadion poți să ajungi fără să te coste foarte mult, iar pandemia i-a făcut pe oameni să iasă din case.

Motivul principal cred că este ocazionat de greșelile foarte mari făcute de oamenii politici, guvernanții, care ne-au interzis să jucăm pe stadioane, care ne-au izgonit din București și a trebuit să jucăm la Buzău. Steliștii, cei care știu că FCSB e Steaua, vor să vină numai ca să-și exprime atașamentul față de echipă și pentru a demonstra că alții, care s-au înființat acum... citesc că o echipă care n-are posibilitatea să promoveze folosește 2 milioane. În loc să fie folosiți pentru tehnică militară, pentru echipamente, noi îi folosim ca să fie plătiți niște jucători de mâna a doua într-o competiție pe care nu o pot câștiga, iar lumea nu vrea așa ceva.

Nu vrea populismul ăsta! Nu există așa ceva! E o echipă care nu are suporteri, care are 1.000 și spun prin ziare că au fost 2.500. La noi sunt 40.000. Să schimbe legile dacă vor să facă cu adevărat ceva. Dar ce înseamnă asta? Noi, dacă n-am lipsit nicio secundă, cum să nu fim noi Steaua? În 2003, turul a fost cu o formă de organizare. Apoi, tot noi am fost. Cum să fie altă echipă care s-a înființat în 2017? Acum citesc că va fi eternul derby. Ce derby? Derby a fost când am câștigat noi cu 6-0, cu stadionul plin. Rapid e Rapid pentru că acolo sunt suporterii. La Craiova e mai complicat”, a declarat Mihai Stoica la Orange Sport.