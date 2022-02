„Iau după mine problemele financiare!” Poenaru, despre situația dramatică de la Gaz Metan. Câți bani a încasat în 4 luni

După ce în sezonul 2020-2021 a dus-o pe Academica Clinceni în playoff-ului Ligii 1, Ilie Poenaru a întâmpinat problemele financiare la clubul ilfovean, iar în septembrie 2021 antrenorul își înainte demisia. Însă Poenaru a stat doar 48 de ore fără angajament, Gaz Metan Mediaș l-a ofertat pentru a prelua banca tehnică. Doar că, antrenorul s-a lovit de aceleași dificultăți financiare și la noua echipa.

Ilie Poenaru a dezvăluit, la Ora Exactă în Sport, la PRO X, că a încasat un salariu și jumătate în cele 4 luni pe care le-a petrecut la Gaz Metan. Dar, în ciuda acestor probleme, antrenorul încearcă să mențină o atmosferă plăcută la Mediaș.

Poenaru: „Jucătorii au acceptat salarii restante”

„Iau după mine problemele financiare. Vreau să lucrez la partea mentală. Eu știam că sunt probleme cu baniii, dar nu atât de grave. Lucrurile au degenerat, iar acum este foarte greu. Îmi este foarte greu și mie să gestionez grupul de jucători, care încă dă dovadă de mare caracter. Dar credeți-mă, nu este ușor ca înaintea meciului cu Voluntari să vezi prin ziare tot ceea ce se scrie și să îi faci să se concentrezi. Nu am mai reușit să o fac ca înaintea meciului cu UTA. Tot ce ține de noi, ce putem face noi ca staff, vom face. Noi încercăm să ne prezentăm foarte bine și să facem și rezultate, atât cât putem.

Am încasat jumătate de salariu din luna septembrie și un salariu acum. Am încasat luna octombrie și jumătatea lui septembrie. Pe 10-12 februarie vor mai intra niște bani de la Primărie, Romgaz va mai veni cu niște bani.

Jucătorii au acceptat să fie și cu o lună-două cu salarii restanțe, dar să ia ceva lună de lună. Dacă lucrul acesta se va întâmpla, va fi foarte greu ca echipa asta să retrogradeze. Jucătorii vor să dea și eu totul să se transfere, plus că este un program unde putem juca de la egal la egal cu toate echipele și putem face puncte”, a declarat Ilie Poenaru la Ora Exactă în Sport, la PRO X.

După ce Valentin Iordănescu și-a dat demisia din fucția de președinte al clubului, la începutul lunii ianuarie, Gaz Metan nu a numit un nou conducător, iar atribuțiile acestuia au fost preluate tot de Ilie Poenaru. Doar că tehnicianul nu mai este dispus să continue la Mediaș dacă vor mai pleca jucători.

Poenaru: „Jucătorii sunt sceptici”

„Momentan nu avem președinte. Cred că acum am ajuns să fiu și președinte, mai răzând. Eu nu am făcut marketing, dar se pare că le cam fac. Dacă am nevoie de alt job, mă descurc. Și în psihologie cred că stau bine.

Jucătorii au teama zilei de mâine. Chiar dacă s-au promis niște lucruri, ei nu mai cred. Sunt sceptici în momentul acesta și vor să aibă o acoperire prin aceste memorii. Noi nu am reușit nici măcar deblocarea transferurilor. Dacă mai pleacă 3-4 jucători este foarte greu ca și eu să mai rămân. Ce aș putea să mai fac? Să îmi asum niște lucruri care nu sunt ale mele? Pe care nu eu le-am adus? E cum m-aș compromite. Și nu vreau să fac asta.

În momentul ăsta nu mă gândesc la un campionat cu 18 echipe, mă gândesc să facem ce e mai bine la club. Dar, dacă se vor face 18 echipe, vom beneficia cu toții. Dacă ești într-o situație dificilă, fără jucători, e posibil să pierzi și barajaul. Eu am rămas cel mai pozitiv om de aici, dar în momentul în care jucătorii îmi vor spune: 'Mister, stop!'. Atunci ne luăm gențile și plecăm”, a mărturisit Ilie Poenaru.

Clasamentul Ligii 1