Zeljko Kopic: ”Dacă jucăm așa, nu avem șanse cu nicio echipă!”

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, s-a declarat nemulțumit de prestația ”Câinilor Roșii” din primele 25 de minute din meciul cu FC Botoșani și a ținut să le reamintească acest lucru jucătorilor săi și când a vorbit despre meciurile pe care alb-roșii le vor disputa până la finalul sezonului regulat.

Antrenorul croat a avut cuvinte de laudă la adresa lui Cătălin Cîrjan și a vorbit despre presiunea care apasă pe umerii ”Câinilor” după evoluțiile bune ale echipei din acest sezon.

”Mă simt bine, dar trebuie să fim realiști, am început jocul sub nivelul nostru. Nu am făcut față presiunii, nu am știut să ținem mingea. În primele 25 de minute nu am jucat la nivelul nostru. Apoi am reușit să controlăm jocul, Cîrjan a marcat un gol frumos. În a doua repriză am avut o prestație mai bună, am fost echipa mai bună, ne-am creat ocazii, dar cred că acest rezultat de egalitate este echitabil.

Botoșani are o echipă bună, antrenorul face o treabă bună, joacă bine, le-am analizat jocul. La Dinamo e tradiție, e dificil să joace aici. Oricărei echipe îi va fi greu să joace aici.

Toată lumea are așteptări mari de la noi. Cîrjan a jucat câteva meciuri fără a avea goluri sau assist-uri. Au început să apară întrebările, este încă un jucător tânăr. Jucătorilor nu le este simplu să facă față acestor lucruri. Într-un an am făcut un pas uriaș în față, dar jucătorii trebuie să se adapteze încă la așteptările tuturor. Sunt fericit pentru el, știu cât de mult muncește, știu că acest gol e important pentru el.

Pentru mine, dacă vorbesc despre echipă, a fost un sezon greu. Pentru mine, era important doar să rămânem în Superligă. Am fost mulțumit de prestațiile echipei, dar m-am gândit tot timpul ce trebuie să fac, ce decizii să iau, cum să construiesc o echipă mai puternică. Cred că ne-am descurcat bine până acum, dar trebuie să îmbunătățim multe lucruri.

Fiecare meci e greu, toate echipele vor da totul, mai ales împotriva lui Dinamo, toți vor avea mai multă motivație. Trebuie să ne depășim limitele, să dăm mai mult de 100%, atunci ne putem aștepta la ceva. Dacă jucăm cum am jucat în primele 25 de minute, nu vom avea șanse cu nicio echipă.

Nu, sunt concentrat doar la antrenamentele zilnice, pentru mine e important felul în care jucătorii lucrează, cât sunt de motivați, trebuie să găsesc căi să îmbunătățesc lucrurile. Nu îmi place să visez la titlu”, a spus Zeljko Kopic după meci.

