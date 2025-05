În patru meciuri disputate împotriva lui Dinamo, Alexandru Mitriță a înscris de trei ori în poarta ”câinilor” în sezonul recent încheiat, în trei meciuri diferite. Reușita sa a adus victoria în ultima etapă pentru Universitatea Craiova, scor 2-1 pe ”Oblemenco” împotriva lui Dinamo.



21 de goluri a marcat Mitriță pentru Universitatea Craiova în sezonul recent încheiat, în 42 de partide, cifră la care se adaugă și opt pase decisive.



Dinamo, mesaj puternic la final de sezon



La finalul unui sezon 2024-2025 în care a obținut calificarea în play-off-ul Superligii și locul 6, Dinamo a postat un mesaj puternic pe pagina oficială de Facebook a ”câinilor”.



”Am trecut prin iad și am fost aproape din nou de el. Nu am cedat, am luptat, împreună, și acum privim cu încredere spre viitor. 8 ani fără play-off. Un periplu prin Liga 2. Rănile se vindecă, însă nu se uită.



Mulțumim tuturor suporterilor, Dinamo nu mai exista fără dragostea lor. O să fim ce am fost și mai mult de atât!”, a scris Dinamo București.