Situația lui Mihai Pintilii (38 ani) de la FCSB a generat ultimul scandal din fotbalul românesc. Lucian Burchel (58 ani), șeful Școlii de Antrenori, l-a reclamat pe fostul închizător al roș-albaștrilor că a pregătit echipa în cantonamentul din Antalya, iar acesta poate primi o suspendare de minumum 4 etape.

Leo Strizu: „Nu puteam să refuz ce mi-a propus patronul!”

Leo Strizu (55 ani), antrenorul din acte de la FCSB, a lămurit că a acceptat acest statut doar pentru Mihai Pintilii. Tehnicianul a reiterat că este angajatul clubului și că i se pare normal să ajute echipa când este solicitat. Totodată, Leo Strizu a făcut o analiză a meciurilor, de când stă pe bancă alături de Mihai Pintilii, argumentând că FCSB a obținut 8 victorii în ultimele 10 partide.

„În primul rând, eu nu mi-am închiriat niciun fel de licență. Eu ce am făcut, dacă am fost solicitat, am făcut numai pentru club, ajutând clubul, punând și eu umărul pentru formarea ca antrenor a lui Pintilii. Poate dacă era un alt nume, nu cred că mă înhămam. În Pintilii am încredere, de asta spun că mi-a făcut plăcere. În primul rând sunt angajatul clubului, nu puteam să refuz ce mi-a propus patronul.

Nu am făcut-o pentru bani, am făcut-o doar pentru club. Hai să fim sănătoși până în vară și pe urmă vedem dacă merg lucrurile cum trebuie să meargă. Bănuiesc că lucrurile o să meargă spre bine.

În aceste 10 etape nu știu dacă aveți să ne reproșați ceva la rezultate. Din 10 jocuri este un egal în Cupă cu Galațiul și o înfrângere cu CFR-ul care poate fi discutată. Înfrângerea rămâne înfrângere, dar nouă ne-au lipsit două piese importante. Totuși, rămân 8 victorii. Cam ce ați avea să ne reproșați?”, a declarat Leo Strizu la conferința de presă premergătoare meciului cu Farul Constanța, duminică, 29 ianuarie, de la 19:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro.