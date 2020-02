Vintila a plecat din vestiar la pauza si s-a dus dupa jucatorii bagati in teren de schema Becali! "Am zis tot ce trebuia!" Cum explica gestul

Antrenorul ros-albastrilor a vorbit la conferinta de presa despre un moment ciudat petrecut la pauza meciului. Acesta a preferat sa plece din vestiar si a revenit pe teren pentru a vorbi cu jucatorii care urmau sa intre in teren.

Reporter: V-am vazut in pauza renuntand la ultimele 5 minute de a sta cu echipa. Ati venit pe teren sa le dati indicatii lui Adi Popa si lui Oaida. Personal, nu am vazut niciodata un antrenor procedand asa. Ne puteti da amanunte si motive pentru care ati procedat asa? Ati lasat echipa fara antrenor in vestiar in ultimele 5-6 minute.

Bogdan Vintila: Am transmis ce aveam de transmis, dupa care am venit sa ii anunt pe cei doi.

Reporter: Nu stiau deja ca intra?

Bogdan Vinila: Stiau ca intra, am venit sa le transmit sarcinile de joc, atat.