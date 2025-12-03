FC Botoșani, echipa patronată de Valeriu Iftime, este surpriza începutului de sezon din Superligă. Cu 36 de puncte, moldovenii sunt pe locul doi și sunt la doar două puncte distanță de liderul Rapid, pe care-l vor întâlni în următoarea etapă.



Ajunși în această postură, cei de la FC Botoșani se gândesc deja la titlu. Iftime a anunțat că jucătorii săi vor avea prime dacă vor reuși surpriza, chiar dacă aceștia nu au în contract bonusuri speciale pentru o astfel de performanță.



Valeriu Iftime anunță prime de titlu la FC Botoșani



Moldovenii sunt cotați cu șansa a cincea pentru cea mai mare surpriză din ultimii ani în fotbal. Rapid este prima favorită, urmată de Dinamo, Universitatea Craiova și FCSB.



„Vă dați seama că o să aibă prime de titlu. Să ajungă ei acolo și o să negociem, da. Sunt eu păcătos, dar nici chiar așa. Cum să nu le dau titlu dacă o să câștigăm acest nesperat, râvnit trofeu? Le dau și dacă ne calificăm în cupele europene, da.



Nimeni nu se aștepta din grupul nostru să fim aici. Dar știți cum e, am jucat bine, jucăm bine, pofta vine mâncând. Există încredere. Mă uitam și la meciul acesta cu Slobozia, în care am bătut”, a spus Iftime, la Fanatik.ro.



În ultima etapă, Botoșaniul a câștigat în deplasare cu Unirea Slobozia, scor 0-1, și continuă cursa de urmărire a liderului Rapid, după 18 etape.



În următoarea rundă, moldovenii vor juca împotriva liderului pe teren propriu, iar o victorie îi poate readuce pe primul loc.

