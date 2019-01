ULTIMA ORA | SUMA REALA care intra in contul Viitorului! Cat au platit de fapt englezii pentru Baluta

Brighton si Viitorul au ajuns la un acord pentru transferul lui Tudor Baluta.

Mijlocasul in varsta de 19 ani a semnat in aceasta seara un contract pe trei ani si jumatate cu gruparea din Premier League si va incasa un salariu de 45.000 de euro pe luna si va primi 80.000 de euro la semnatura. Baluta la juca la Viitorul pana la sfarsitul sezonului, sub forma de imprumut.

Potrivit informatiilor www.sport.ro, Brighton a platit mai putin de 3 milioane de euro pentru Baluta. Mai exact, 2,8 milioane de euro este suma pe care englezii au achitat-o in schimbul mijlocasului roman.

Gica Hagi nu a dorit sa vorbeasca despre suma de transfer platita de englezi. Patronul si antrenorul de la Viitorul s-a multumit doar sa spuna ca este o suma importanta.