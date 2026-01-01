Ultima aventură a lui Pițurcă a fost pe banca Universității Craiova în 2019-2020, când a bifat 16 apariții la cârma oltenilor și a înregistrat o medie de 1,69 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.



Victor Pițurcă, uluit de un club din Superliga: ”Incredibil ce s-a întâmplat, chiar horror!”



În acest sezon, Universitatea Craiova a încheiat anul în fruntea clasamentului cu 40 de puncte, asta după ce toate echipele din zona de play-off (cu excepția locului 6, Oțelul) s-au încurcat și au pierdut în etapa #21.



Victor Pițurcă a rămas ”blocat” atunci când a vorbit despre acest aspect. Fostul selecționer al României a ținut însă să sugereze că era mai important pentru olteni să rămână angrenați în cupele europene și să termine pe podium anul calendaristic în Superliga.



”E incredibil ce s-a întâmplat și ce s-a întâmplat după! Toate echipele din campionat să piardă și să termine Craiova pe primul loc anul? Asta le dă senzația că au obținut ceva, dar nu, nu au obținut nimic!



Era foarte important să câștige meciul cu AEK Atena și să termine pe 3 în campionat, nu avea nicio importanță. Dar, ți le faci cu mâna ta. Să ai 2-0, ocazii, și să primești 3 goluri? E horror”, a spus Victor Pițurcă pentru Pro TV și Sport.ro.



Cum arată clasamentul Superligii României

