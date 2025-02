Motivul? Anual, Rapid plătește între 500.000 și 600.000 de euro pentru amenzi din cauza materialelor pirotehnice aruncate de suporteri în teren, susține conducătorul echipei.



Victor Angelescu dezvăluie câți bani plătește Rapid pentru amenzi



Angelescu este mult mai activ acum în viața echipei Rapid, de când Dan Șucu a preluat Genoa și este implicat și la clubul italian. Omul de afaceri dezvăluie că giuleștenii vor juca, cel mai probabil anumite meciuri fără spectatori din cauza sancțiunilor primite din partea Comisiei de Disciplină.



"O să avem o discuție și cu liderii galeriei, sunt multe lucruri care nu sunt ok. Suntem cea mai suspendată echipă. Deși sunt cea mai frumoasă galerie, eu am venit pentru fani la Rapid, am văzut ce înseamnă o galerie unită, anul acesta numai o galerie unită nu este.



Intrăm în play-off și probabil nu vom putea juca anumite meciuri fără spectaori. Nu e ok să plătim, între 500.000 - 600.000 anual ne costă galeria pentru că aruncă cu bombe", a spus Victor Angelescu, la Digi Sport.



Rapid, aproape de play-off



Rapid a ajuns la 42 de puncte și s-a distanțat la cinci de următoarele două clasate, Sepsi și Petrolul, care sperau la un loc de play-off la finalul sezonului regulat.



În următoarele trei etape din sezonul regulat, Rapid va întâlni Farul Constanța (deplasare), FCSB (acasă) și Hermannstadt (deplasare).