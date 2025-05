Verdict clar! Singurii doi jucători din play-off care ar avea loc la FCSB

Echipa pregătită de Elias Charalambous a avut și un parcurs meritoriu în Europa League, unde a ajuns până în optimile de finală.

Adrian Ilie a mărturisit că nu vede decât doi jucători de la restul formațiilor din play-off, care ar avea loc în echipa de start a campioanei României.

"Dacă lăsăm FCSB-ul, mai sunt 5 echipe în play-off. Punem că sunt 60 de jucători. Câți din ei ar putea juca la FCSB, titular vorbind? Cine ar putea juca la FCSB? Sunt doar doi: Alex Mitriță și Louis Munteanu. Nu au un jucător în stânga.

Mitriță are calitate. Sunt doar două posturi. Eu spun că Louis Munteanu și Alex Mitriță pot să joace la FCSB. Mitriță poate să dea 15 goluri la FCSB. Are echipă acolo, are cu cine să joace", a declarat fostul internațional român, potrivit Fanatik.