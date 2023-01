Valeriu Iftime a dezvăluit suma uriașă pe care a pierdut-o de când este implicat la FC Botoșani

Omul de afaceri și-a manifestat de mai multe ori intenția de a vinde clubul și a dezvăluit că a pierdut aproximativ zece milioane de euro cu echipa sa. O sumă impresionantă, având în vedere că FC Botoșani se numără printre cluburile care au obținut sume importante din vânzarea de jucători în ultimii ani.

Valeriu Iftime: ”Am pierdut zece milioane de euro”

Cea mai mare ”lovitură” dată de Valeriu Iftime a fost transferul lui Michael Ngadeu, în sezonul 2016-2017, la Slavia Praga, în urma căruia FC Botoșani a încasat nu mai puțin de 1,4 milioane de euro.

Afaceristul a dezvăluit și câți bani primește din partea autorităților din Botoșani pentru echipa sa.

”În istoria acestui club am pierdut 10 milioane de euro. Neavând un ticketing bun, e greu. Primăria îmi dă 80.000 de euro, pe acolo. Dacă nu ai un marketing bun, să vinzi jucători, nu e ușor. Eu am câștigat mult ca om. Sigur că vreau să plec. Nu vreau să las ca la 'Moara cu noroc', să dau foc. Vreau să caut situația în care clubul trăiește. Asta înseamnă că am fost un bun manager.

E foarte greu să câștigi. Nu face Hagi bani cu academia. Cum să faci bani la Botoșani fără niciun jucător crescut de tine? Eu demontez asta. Dacă vei avea un deficit de un milion pe an, acolo e o problemă. Trebuie să găsești o soluție”, a spus Valeriu Iftime, pentru Digi Sport.

În acest sezon, FC Botoșani este pe locul 13, cu 21 de puncte, la egalitate cu Chindia Târgoviște. În primul meci din 2023, moldovenii vor primi vizita celor de la Universitatea Craiova.