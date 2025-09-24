UTA a înregistrat până acum 15 puncte, după 10 etape desfășurate în sezonul regulat al Superligii României. ”Bătrâna Doamnă” a bifat trei victorii, la care s-au adăugat șase rezultate de egalitate și o înfrângere.



UTA, transfer neașteptat! Cine a semnat cu ”Bătrâna Doamnă”



Clubul arădean l-a prezentat miercuri după-amiază pe Marko Stolnik, care a mai fost legitimat la UTA în perioada 2023/24. El plecase la AEL Limassol în luna august a anului trecut.



”Marko Stolnik revine la Arad! Fundașul central croat a semnat, de puțin timp, un contract valabil până în 2027. Cu 32 de prezențe în tricoul roș-alb, Stolnik a fost cel mai constant fundaș central al echipei noastre în parcursul bun din play-out-ul sezonului 2023-2024.



În stagiunea trecută, el a evoluat în Cipru, la AEL Limassol, formație pentru care a și marcat un gol. Înainte de a ajunge la Arad, fundașul de 29 de ani a mai fost legitimat la Dinamo Zagreb, Sesvete, Lokomotiva Zagreb, Varaždin și Auda Kekava”, se arată în comunicatul emis de UTA.



Pentru UTA urmează meciul cu Csikszereda Miercurea Ciuc de la Arad de duminică după-amiază, de la ora 15:00, în etapa cu numărul 11 din Superliga României.



Confruntarea va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

