Urmeaza transferul de MILIOANE al lui Ianis Hagi?! Anuntul de ultima ora pe care l-a facut

Ianis Hagi se simte pregatit pentru o noua experienta in strainatate.

Hagi Jr. lasa de inteles ca va parasi Viitorul in vara. Pentru Ianis exista interes din Spania, Italia, Belgia si Olanda. Mijlocasul ofensiv a fost unul dintre cei mai buni jucatori din campionat in acest sezon.

"E normal sa fie interes dupa ce am avut evolutii bune si foarte bune la echipa de club. Tentatii sunt. Sunt pregatit sa fac urmatorul pas, sa joc din nou in strainatate. Acum voi incerca sa iau cea mai buna decizie, dar asta dupa ce se va termina campionatul. Ma voi gandi atunci la transfer, pana la final sunt concentrat la Viitorul. Putem termina si sezonul asta cu un trofeu si sa ne indeplinim obiectivul in play-off. Voi ramane si eu concentrat, si colegii mei. Imi doresc sa fiu coechipier cu jucatori din Academie la echipe mari din Europa, sa vedem daca se va intampla. Sper sa ajung intr-un loc cat mai bun", a spus Hagi.