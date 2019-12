URMEAZA CUTREMURUL LA DINAMO! Uhrin se vede dimineata cu Negoita, Prunea poate sa PLECE! Informatii EXCLUSIVE

Dinamo e la 5 puncte de locul 6. Are un meci in plus disputat fata de echipele cu care se lupta.

Iarna nu se anunta deloc linistita in Stefan cel Mare. Negoita n-a reusit sa vanda clubul, jucatorii au restante, iar Uhrin e nemultumit. Cehul a salvat aparitia 'cainilor' in ultimele luni, insa nu vrea sa continue in orice conditii. Conform surselor www.sport.ro, maine va avea loc o intalnire decisiva intre Uhrin si patronul Ionut Negoita.

Sunt sanse mari ca Florin Prunea sa plece in perioada urmatoare. Managerul general are contract pana in vara, insa si-a garantat functia cu prezenta in play-off, un obiectiv care poate fi ratat al 3-lea an la rand de Dinamo.

Primul fotbalist care pleaca e Mihai Popescu. Fundasul i-a transmis lui Uhrin ca vrea despartirea de club, astfel ca n-a fost nici in lot cu Botosaniul. Dinamo low-cost, versiunea 2020, are sanse mari sa existe si fara Montini sau Nistor! Italianul e in ultimele luni de contract si mai poate fi vandut doar in ianuarie pentru a nu fi trecut la pierderi financiare, iar Nistor e gata sa asclulte ofertele echipelor interesate.



La Dinamo se vor reduce salariile si va fi inceputa o noua reorganizare. Chiar si in acest scenariu negru, Uhrin vrea promisiuni ca va fi sustinut in totalitate de conducere pentru a ramane pana la finalul campionatului. Cehul isi doreste de asemenea sa poata alege el jucatorii care vin la echipa.

Negoita a spus ca va sustine Dinamo cel mult pana in vara lui 2020. Clubul e disponibil pentru un leu, insa niciun investitor nu a intrat in ultimele saptamani la negocieri cu actualul patron.